Военный Ан-12 совершил жёсткую посадку на Курилах — видео

По предварительной информации, никто не пострадал.

На Курилах совершил жёсткую посадку военный Ан-12. Видео © Соцсети

Военный самолёт Ан-12 совершил жёсткую посадку на аэродроме на острове Итуруп (Сахалинская область). Самолёт приземлился немного левее взлётно-посадочной полосы, и ему вырвало левую стойку шасси.

По предварительным данным, причиной стали буран и порывистый ветер. Пострадавших нет. Также известно, что самолёт летел из Хабаровска.





