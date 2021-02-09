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Регион
Опубликовано 9 февраля 2021, 10:23
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Военный Ан-12 совершил жёсткую посадку на Курилах — видео

По предварительной информации, никто не пострадал.

На Курилах совершил жёсткую посадку военный Ан-12. Видео © Соцсети

Военный самолёт Ан-12 совершил жёсткую посадку на аэродроме на острове Итуруп (Сахалинская область). Самолёт приземлился немного левее взлётно-посадочной полосы, и ему вырвало левую стойку шасси.

По предварительным данным, причиной стали буран и порывистый ветер. Пострадавших нет. Также известно, что самолёт летел из Хабаровска.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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Ранее Лайф рассказывал, как авиалайнер МС-21 выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Жуковский. Никто из членов экипажа не пострадал, пассажиров на борту не было. Самолёт не получил каких-либо повреждений.

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Алексей Дёмин
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