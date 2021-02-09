Шотландца арестовали за оскорбление умершего ветерана, который собрал $45 миллионов для врачей

Полицейские решили вступиться за сэра Тома Мура.

Полиция в шотландском графстве Ланаркшир арестовала местного жителя за оскорбительный твит в отношении столетнего ветерана Тома Мура. Мужчина в прошлом году прославился на весь мир, когда собрал свыше $45 миллионов для британских врачей, лечащих больных коронавирусом.

"5 февраля мы получили заявление об оскорбительном твите в адрес сэра капитана Тома Мура, скончавшегося во вторник, 2 февраля. 35-летний нарушитель был арестован и обвинён в публичных оскорблениях. Он обязан явиться в суд в среду 17 февраля", — говорится в сообщении полицейского департамента Ланаркшира в "Фейсбуке".