Шотландца арестовали за оскорбление умершего ветерана, который собрал $45 миллионов для врачей
Фото © Twitter / Captain Tom Moore
Полицейские решили вступиться за сэра Тома Мура.
Полиция в шотландском графстве Ланаркшир арестовала местного жителя за оскорбительный твит в отношении столетнего ветерана Тома Мура. Мужчина в прошлом году прославился на весь мир, когда собрал свыше $45 миллионов для британских врачей, лечащих больных коронавирусом.
"5 февраля мы получили заявление об оскорбительном твите в адрес сэра капитана Тома Мура, скончавшегося во вторник, 2 февраля. 35-летний нарушитель был арестован и обвинён в публичных оскорблениях. Он обязан явиться в суд в среду 17 февраля", — говорится в сообщении полицейского департамента Ланаркшира в "Фейсбуке".
В середине июля 2020 года Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего Тома Мура, собравшего огромную сумму для врачей. Мужчина пообещал подписчикам, что сделает 100 кругов вокруг своего сада на ходунках, если его идею поддержат. В итоге он перевыполнил план во много раз — его поступок привлёк внимание общественности, и люди пожертвовали в общей сложности более 45 миллионов долларов.