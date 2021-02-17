Призёр Олимпийских игр с двумя медалями стал главой наркокартеля и попался на сделке в 118 млн
Скотта Миллера полиция арестовала на этой неделе по уликам, полученным во время облавы.
Фото © Twitter / gabriel f. cordero
45-летнего австралийского пловца Скотта Миллера спортивные фанаты знают по успехам на Олимпийских играх — 1996 в Атланте, где он завоевал серебряную и бронзовую медали. Однако парень давно ушёл из спорта и занялся бизнесом, который приносил хороший доход. И теперь полиции стало известно, как Миллер добился такого успеха. Всё просто — он стал главой преступного синдиката.
Фото © Twitter / worldNtell и Stuff
С начала года полиция расследовала дело о крупном наркокартеле, чья деятельность была сконцентрирована в Новом Южном Уэльсе. И недавно детективам удалось сорвать сделку на 1,6 миллиона долларов (около 118 миллиона рублей), добыв во время облавы шесть килограммов метамфетамина и килограмм героина — всё высокого качества, пишет Unilad.
Фото © Twitter / gabriel f. cordero и Ultrascan-FIU
Информация, полученная во время облавы, вывела полицейских на бывшего чемпиона по плаванию Скотта Миллера, который и был центральной фигурой в картеле. Его задержали в собственном доме в Сиднее во время встречи с одним из подельников, и это фото разошлось по соцсетям, где преданные фанаты были разочарованы тем, до чего докатился олимпийский пловец.
Фото © Twitter / NMGSports
Расследование деятельности синдиката ещё продолжается — во время облавы и задержания в распоряжение полиции попали мобильные телефоны и документы. А Скотт Миллер пока содержится под стражей в ожидании суда, который состоится 13 апреля.
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