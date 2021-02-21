Металл, помнящий форму: какие данные об НЛО рассекретил Пентагон

Американский исследователь-уфолог Энтони Брагалия признался, что получил более 150 страниц текста от Управления военной разведки США. Там ответили на его запрос трёхлетний давности, согласно закону о свободе информации. Он пишет, что Пентагон фактически соглашается с тем, что он изучал обломки, оставшиеся после крушения НЛО. И среди них, возможно, есть некий "металл памяти" — нитинол.

Напомним, в июле 1947 года произошёл так называемый Розуэлльский инцидент — крушение НЛО в США близ города Розуэлл в штате Нью-Мексико. Свидетели этого события не смогли определить, что это был за объект, а Правительство США поспешило заявить, что недалеко от города рухнул метеозонд, что, по мнению уфологов, не соответствовало действительности. С тех пор исследователи по всему миру собирают по крупицам информацию об этом событии.

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Один из них — Энтони Брагилия, американский исследователь-уфолог, который пристально следит и фиксирует все значимые, на его взгляд, инциденты и встречи с внеземными цивилизациями.

В своём блоге он пишет: согласно полученной от военного ведомства информации, оказалось, что вещи, которые были найдены на месте крушения (то есть обломки летательного аппарата), обладают способностью становиться невидимыми — "сжимать" электромагнитную энергию и даже замедлять скорость света. Кроме того, нитинол (nitinol) обладает эффектом памяти и способен восстанавливать форму. Он также отмечает, что в ответе ведомства есть информация об исследованиях потенциала нитинола, его воздействии на организм человека. Изучая обломки НЛО, американские учёные планировали создать фазовые диаграммы для изготовления металла с аналогичными свойствами (эффектом памяти) при помощи титана и никеля сверхвысокой чистоты.

— Хотя большая часть деталей отчётов отредактирована, можно сделать вывод, что эти технологии представляют собой буквальный квантовый скачок за пределы свойств всех существующих материалов, известных человеку, — написал Брагалия.

Фото © Anthony Bragalia

Брагилия не совсем голословен, он приводит свой запрос от декабря 2017 года, который он направил в Управление военной разведки. Материал, которым интересовался исследователь, относился к категории НЛО и беспилотных летательных аппаратов, был охарактеризован как "мусор, извлечённый персоналом Министерства обороны в виде остатков, обломков, оторвавшихся материалов разбившихся БПЛА или НЛО".

— Задержек и оправданий, предложенных за годы ожидания ответа по закону о свободе информации, было много. Только после того, как я пригрозил обратиться в суд из-за неисполнения закона, ведомство спустя долгое время отреагировало, — пишет Брагилия.

Известный автор книг по уфологии из России Валерий Уваров отмечает, что в большинстве случаев всё, что касается случая с Розуэлльским инцидентом, — это неправда. Но делается это умышленно, так как, по мнению эксперта, людям это знать не нужно.

— Всё, что касается этого вопроса, там, как правило, 99% — это враньё. На сегодняшний момент разбирать уже сложно, свидетелей не осталось. При этом есть 1% вероятности, что там что-то было значимое. Оно, правда, не связано напрямую. Грубо говоря, в 1947 году на территории Бермудского треугольника случилось нечто, что объяснить сложно. Отчасти это коснулось и США. В тот раз некоей внеземной цивилизацией была предпринята попытка продавить пространство и попасть к нам. В этот момент что-то пошло не так, корабль развалился, и падение его деталей и было зафиксировано как Розуэлльский инцидент. Недаром его приняли за метеозонд. Поэтому неудивительно, что американским службам попали в руки некие объекты, имеющие внеземное происхождение. Но это не прямо НЛО, это обломки чего-то большего, невероятного. Американцы занимаются чем-то важным? Безусловно. Поэтому вовсе неудивительно, что кто-то пытается отвлечь внимание исследователей, перенаправляя их интересы в другую сторону. Простым людям это знать необязательно. Так они считают, — подчеркнул эксперт.

В своём докладе Энтони Брагилия ставит больше вопросов, чем даёт ответов. Главный вопрос: почему он не опубликовал присланные ему документы? Если они действительно есть, то многим было бы интересно на них взглянуть. Как повлияли полученные материалы на производство подобных в США и шире — на всей Земле? Насколько они поучаствовали в земном прогрессе во второй половине XX века? И самое главное: если это действительно был контакт с внеземной цивилизацией, то когда люди встретят пришельцев опять?

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