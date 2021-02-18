Короли улиц 70-х: СК обвинил московского пенсионера в изнасиловании, произошедшем 46 лет назад

Спецподразделение Следственного комитета России по расследованию так называемых висяков отчиталось об очередном раскрытом деле. В Москве нашли 64-летнего пенсионера, которого обвиняли в изнасиловании девушки ещё в 1974 году. В силу разных причин в советские времена силовики о нём забыли, даже не поставив в розыск, поэтому он жил спокойно в столице. Теперь пенсионеру вряд ли что-то грозит: сроки давности по преступлению давно прошли, да и сама потерпевшая раньше утверждала, что её заставили написать заявление родители.

— Компания у нас была парней во дворе по 18–19 лет. Все красавчики, ездили на мотоциклах. Девушки так и вешались. Вечерами играли на гитаре и пили вино, — в разговоре с Лайфом вспоминает ныне 64-летний москвич Сергей С.

Он говорит, что до сих пор помнит тот злополучный вечер, после которого его самого и его друзей обвинили в изнасиловании сверстницы Ларисы. Компания собралась в Измайловском парке.

Фото © ТАСС / Шогин Александр

— В тот вечер мы выпили, у меня была первая получка — я только что отучился на шофёра. А девка сама приехала, знала, куда едет. Компания, сами понимаете, — вспоминает пенсионер.

По его словам, лично он Ларису не насиловал, да якобы и не мог этого сделать из-за состояния — был сильно пьян. Трое его друзей развлеклись с девушкой, которая, как вспоминает Сергей С., и сама была не против такого варианта. Он утверждает, что после встречи уехал домой. А вскоре всех четверых задержала милиция. Как оказалось, Лариса провела всю ночь в компании, за что ей влетело от отца.

Кадр из фильма "Авария — дочь мента". Фото © kino-teatr.ru

— Я у неё спросил, зачем же ты нас всех губишь? А она сказала: не я это, отец это. Он ругался и стал её избивать, поэтому она и призналась, как проводила ночь. Отцу это не понравилось, он и заставил её пойти и написать заявление об изнасиловании. А я Ларисе сразу сказал: давай кто-то из нас на тебе женится. Затем я к отцу её пришёл и тоже сказал, что любой из нас готов на ней жениться. Но он отрезал: посажу вас, — рассказал Лайфу Сергей.

Кадр из фильма "Авария — дочь мента". Фото © kino-teatr.ru

Троих друзей арестовали, а Сергея оставили на свободе под подпиской о невыезде. Пока шло следствие и суд, его забрали в армию. Он попал на три года на службу в ВМФ. В итоге участников изнасилования признали виновными, они получили большие сроки.

— Ребятам хотели дать по десять лет. Статья плохая, они боялись, что с ними что-то сделают в колонии, опустят. Они сидели в Ингушетии, там страшно было, в итоге они убили человека, который хотел их опустить, за что им добавили срок, — добавил Сергей.

Видео © LIFE

Когда Сергей после службы вернулся в Москву, то дело уже было закрыто, а о нём все забыли. С тех пор он спокойно жил, создал семью, воспитывал детей, а затем и внуков.

Однако на беду пенсионера у сотрудников спецподразделения Следственного комитета РФ по расследованию висяков дошли руки и до материалов этого уголовного дела об изнасиловании в 1974 году. Тут они и обнаружили, что следствие и суд забыли про ещё одного фигуранта. Остальное было делом техники.

После беседы со следователем 64-летнего Сергея С. оставили на свободе под подпиской о невыезде. В розыске он не находился, поэтому помещать его в изолятор временного содержания (ИВС) не стали. Теперь следователям предстоит решить его дальнейшую судьбу. Жива ли пострадавшая и где сейчас находится, также неизвестно.

Эксперты считают, что у пенсионера есть высокие шансы избежать наказания.

— Изнасилование было в советские времена, тогда действовал старый Уголовный кодекс. Сейчас даже номер статьи другой. По закону предъявить обвинения должны по редакции УК, которая мягче по наказанию. Но я не вижу в этом деле особой перспективы: сроки давности по этому виду преступлений давно прошли, на этом основании дело может быть закрыто. Тем более обвиняемый не находился в розыске, поэтому срок давности не приостанавливался на этот период. Ему нужно написать соответствующее заявление. Однако нужно учесть, что в этом случае дело будет закрыто по нереабилитирующим основаниям, — пояснил адвокат Алексей Михальчик.

Напомним, что специальный отдел по расследованию преступлений прошлых лет был создан в СКР зимой 2011 года по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина. На тот момент числилось около 94 тысяч нераскрытых преступлений.

В это подразделение входят наиболее опытные следователи. Только в 2019 году, по данным СКР, удалось раскрыть пять тысяч 447 преступлений прошлых лет, в том числе 558 убийств, 274 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 305 изнасилований и полторы тысячи других тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящий момент продолжается изучение более 800 преступлений-висяков.

В самой Москве за последние три года следователи нашли виновных по 485 уголовным делам о тяжких преступлениях с 1990-х годов.

Фото © 5 колесо

Например, в августе 2020 года было раскрыто дело об убийстве двух сотрудников милиции, совершённое 25 лет назад. Убийца уехал в Азербайджан, где был осуждён за другое преступление. Он уже депортирован в Россию.

Авторы