Парень полгода крутил роман с мамой своей беременной девушки, и они сбежали, как только та родила
Девушка и её отец никак не могут прийти в себя после такого предательства.
Фото © Facebook / Smart Eagles
Жизнь 24-летней Джесс Олдридж из Чиппинг-Нортона, Англия, разделилась на до и после с того дня, как её мама предложила девушке переехать к ней вместе с бойфрендом. Женщина обещала помочь беременной дочке, которая уже воспитывала одного малыша. Однако вместо этого 44-летняя Джорджина стала флиртовать со своим потенциальным зятем Райаном Шелтоном.
По словам Джесс, её мать и бойфренд каждый вечер выпивали на кухне, шутили и веселились, пока она и её отец смотрели в гостиной телевизор. Затем дочка начала замечать, что Джорджина, специально надевавшая короткие платья, и Райан друг друга трогают. Девушка содрогалась от омерзения, но до последнего гнала мысли о том, что у её избранника и родительницы роман. "Они всегда настаивали, что между ними ничего нет, хотя я заподозрила неладное", — поделилась Джесс.
Фото © Facebook / Jess Jane Aldridge, Smart Eagles
Однако правда всплыла после того, как девушка родила второго ребёнка. Несколько часов спустя бойфренд написал, что бросает её. Якобы ему надоело то, что Джесс обвиняет его в романтической связи с её мамой. А потом просто сбежал с Джорджиной и поселился в новом доме. Только спустя несколько дней они раскрыли, что встречаются, и даже не подумали извиниться.
Это высшая степень предательства. Вы ждёте, что новоиспечённая бабушка полюбит ребёнка, а не его отца. Она должна была быть бабушкой для моих двух детей и помогать мне присматривать за ними, но вместо этого она спит с моим парнем. У меня разбито сердце, я потеряла всё: и мать, и отца моих детей
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