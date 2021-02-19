Парень полгода крутил роман с мамой своей беременной девушки, и они сбежали, как только та родила

Жизнь 24-летней Джесс Олдридж из Чиппинг-Нортона, Англия, разделилась на до и после с того дня, как её мама предложила девушке переехать к ней вместе с бойфрендом. Женщина обещала помочь беременной дочке, которая уже воспитывала одного малыша. Однако вместо этого 44-летняя Джорджина стала флиртовать со своим потенциальным зятем Райаном Шелтоном.

Фото © Facebook / Jess Jane Aldridge

По словам Джесс, её мать и бойфренд каждый вечер выпивали на кухне, шутили и веселились, пока она и её отец смотрели в гостиной телевизор. Затем дочка начала замечать, что Джорджина, специально надевавшая короткие платья, и Райан друг друга трогают. Девушка содрогалась от омерзения, но до последнего гнала мысли о том, что у её избранника и родительницы роман. "Они всегда настаивали, что между ними ничего нет, хотя я заподозрила неладное", — поделилась Джесс.

Однако правда всплыла после того, как девушка родила второго ребёнка. Несколько часов спустя бойфренд написал, что бросает её. Якобы ему надоело то, что Джесс обвиняет его в романтической связи с её мамой. А потом просто сбежал с Джорджиной и поселился в новом доме. Только спустя несколько дней они раскрыли, что встречаются, и даже не подумали извиниться.

Фото © Facebook / Jess Jane Aldridge

Это высшая степень предательства. Вы ждёте, что новоиспечённая бабушка полюбит ребёнка, а не его отца. Она должна была быть бабушкой для моих двух детей и помогать мне присматривать за ними, но вместо этого она спит с моим парнем. У меня разбито сердце, я потеряла всё: и мать, и отца моих детей Джесс Олдридж

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