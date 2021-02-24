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Появилось жуткое видео, как муж заманивает беременную жену на утёс, перед тем как столкнуть её вниз

Девушка погибла вместе с нерождённым ребёнком.

24 февраля 2021, 10:06

Видео © Facebook / Yeni Asır

40-летнему Хакану Айсалу предъявили обвинение в убийстве жены, которая находилась на седьмом месяце беременности. Мужчина отправился с 32-летней Семрой Айсал в Долину бабочек в провинции Мугла, Турция. Там супруги забрались на 300-метровый утёс, сделали селфи, и, дождавшись удобного момента, Хакан столкнул избранницу с края.

Видео © Facebook / Yeni Asır

А теперь появился снятый туристом ролик, где видно, как подозреваемый ведёт возлюбленную к тому самому обрыву. На кадрах супруги спускаются по крутому каменистому склону, и Хакан держит за руку осторожно ступающую жену. По словам очевидца, в тот момент мужчина вёл себя странно.

Фото © Facebook / HABER ORJİN

Фото © Facebook / HABER ORJİN

Пара провела на утёсе три часа, несмотря на то что девушка боялась высоты. По мнению правоохранителей, мужчина выжидал удобного момента, чтобы осуществить свой коварный план. Предварительно, он пошёл на такой шаг, чтобы получить страховку жены. Вскоре после гибели он потребовал деньги, однако в выплате ему отказали, узнав о расследовании, пишет Daily Mail.

Муж сделал романтическое селфи с беременной женой и мгновение спустя столкнул её с обрыва

Муж сделал романтическое селфи с беременной женой и мгновение спустя столкнул её с обрыва

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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