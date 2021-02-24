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Арестантка умерла от сердечного приступа, ожидая казни, но её всё равно отправили на виселицу

Перед смертью женщине пришлось стать свидетельницей жуткого зрелища.

24 февраля 2021, 15:50

Фото © Facebook / Balıkesir Posta Newspaper Media Group

Захру Исмаили из Ирана обвинили в убийстве мужа — сотрудника разведки Алиреза Замани. По словам адвоката осуждённой Омида Моради, супруг жестоко обращался с ней и с дочерью и женщина действовала в целях самообороны. Однако задержанную всё равно приговорили к смертной казни, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Balıkesir Posta Newspaper Media Group

Фото © Facebook / Balıkesir Posta Newspaper Media Group

Ожидая своей страшной участи, Захра была вынуждена смотреть на гибель 16 заключённых, которых перед ней отправили на виселицу. Жуткое зрелище оказалось для женщины смертельным. У обвиняемой случился сердечный приступ. Но на этом всё не закончилось. Захру всё равно решили повесить, чтобы мать убитого ею мужа могла выбить табурет у неё из-под ног, воспользовавшись правом на карательное правосудие. Правозащитники назвали обращение с Исмаили варварским.

Захра — одна из трёх женщин, которых отправили на виселицу на прошлой неделе в Иране. Всего с 2013 года, когда президентом страны стал Хасан Рухани, казнили 114 женщин.

Появилось жуткое видео, как муж заманивает беременную жену на утёс, перед тем как столкнуть её вниз

Появилось жуткое видео, как муж заманивает беременную жену на утёс, перед тем как столкнуть её вниз

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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