Арестантка умерла от сердечного приступа, ожидая казни, но её всё равно отправили на виселицу
Перед смертью женщине пришлось стать свидетельницей жуткого зрелища.
Захру Исмаили из Ирана обвинили в убийстве мужа — сотрудника разведки Алиреза Замани. По словам адвоката осуждённой Омида Моради, супруг жестоко обращался с ней и с дочерью и женщина действовала в целях самообороны. Однако задержанную всё равно приговорили к смертной казни, пишет Daily Mail.
Ожидая своей страшной участи, Захра была вынуждена смотреть на гибель 16 заключённых, которых перед ней отправили на виселицу. Жуткое зрелище оказалось для женщины смертельным. У обвиняемой случился сердечный приступ. Но на этом всё не закончилось. Захру всё равно решили повесить, чтобы мать убитого ею мужа могла выбить табурет у неё из-под ног, воспользовавшись правом на карательное правосудие. Правозащитники назвали обращение с Исмаили варварским.
Захра — одна из трёх женщин, которых отправили на виселицу на прошлой неделе в Иране. Всего с 2013 года, когда президентом страны стал Хасан Рухани, казнили 114 женщин.
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