10 погибших и самолёт, которому не хватило воздуха

В 1941 году на острове Сааремаа в Эстонии появился в ту пору уже очень известный лётчик и Герой Советского Союза Владимир Коккинаки. Он выступил консультантом и наставником для лётчиков-бомбардировщиков, а также оценивал максимальную нагрузку для бомбардировщиков, которые должны были в скором времени отправиться в Берлин. Но предложенная им масса бомбовой нагрузки оказалась слишком велика, в итоге один из бомбардировщиков был повреждён, а другой разбился.

Однако после этих испытаний ВВС КА выполнили несколько успешных рейсов по маршруту Сааремаа — Берлин. Немецким обывателям, уверенным в том, что на Восточном фронте у Советов не осталось ни самолётов, ни воли к сопротивлению, пришлось убедиться в обратном. Нацистская пропаганда пыталась уверить своих граждан в том, что они подверглись налёту британской авиации, однако сначала эти данные опровергли сами англичане, а затем в советской прессе появились отчёты об успешных атаках на Берлин.

Спустя 20 лет Владимир Коккинаки (по происхождению понтийский грек) стал одним из создателей первого советского межконтинентального турбореактивного пассажирского авиалайнера. Он же выполнял и первые ходовые испытания нового самолёта. Однако первый по-настоящему дальний рейс Ил-62 выполнить с первого раза не смог.

Удивительно, но о самой катастрофе под Жуковским до сих пор практически ничего не известно. Самолёт, разрабатывавшийся в ОКБ им. Ильюшина и, к слову, последний самолёт, в разработке которого принимал участие сам Сергей Ильюшин, был нагружён балластом до почти максимальных значений и должен был проследовать по маршруту Москва — Ташкент — Ашхабад, но рухнул, набрав высоту всего в несколько метров.

До этого Ил-62 уже проходил лётные испытания, в том числе с участием Владимира Коккинаки. Сам самолёт уже был представлен Никите Хрущёву, который приезжал смотреть на гиганта в аэропорт на Ходынском поле в Москве. Борт № 06156 до рокового полёта поднимался в воздух 127 раз. В 128-й раз одному из двигателей воздуха не хватило.

Нагруженный балластом лайнер начал отрываться от земли, но практически сразу один из двигателей "захлебнулся" (на профессиональном сленге это называется "помпаж" — нехватка воздуха), и борт, задев бетонные заграждения, рухнул на землю.

Несмотря на малую высоту, с которой упал самолёт, 10 из 19 членов экипажа погибли, в том числе командир злополучного рейса Анатолий Липко, заслуженный лётчик-испытатель, впервые поднявший в воздух такие машины, как Ту-126 (первый советский самолёт радиоэлектронной разведки) и Ту-22 (прародитель сверхзвуковых дальних бомбардировщиков, использовавшийся в разных странах вплоть до конца 80-х годов).

Авария, произошедшая с Ил-62 в аэропорту Раменский, лишь притормозила его массовый выпуск и эксплуатацию в гражданской авиации. И Ил-62 мог бы стать конкурентом для американских Boing 707 и DC-8, однако в разгар холодной войны наши самолёты поставлялись только "дружественным" странам и не могли появиться на рынке стран Запада.

Также стоит отметить, что Ил-62 ещё до вступления СССР в ICAO (Международная организация гражданской авиации) отвечал всем её требованиям и стандартам, в связи с чем мог приземляться не только в странах социалистического блока, но и в западных аэрогаванях. Хотя СССР вступил в организацию только в 1970 году.

В настоящее время Ил-62 в гражданской авиации, конечно, не используется, он не отвечает современным требованиям комфорта и безопасности. Несколько самолётов остаются в эксплуатации ВКС РФ. В начале девяностых Ил-62 выполнял роль борта номер один и для президента России Ельцина, сменившего его на Ил-96 лишь в 1995 году.

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