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10 погибших и самолёт, которому не хватило воздуха

25 февраля 1965 года под Москвой потерпел крушение первый советский межконтинентальный гигант — Ил-62. Он должен был проследовать из Москвы в Ашхабад и Ташкент, но разбился на взлёте. Однако именно Ил-62 стал прародителем советских и российских турбореактивных дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолётов.

25 февраля 2021, 12:00
<p>Фото © <a href="https://russianplanes.net/id36179" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianplanes.net</a></p>

Фото © russianplanes.net

В 1941 году на острове Сааремаа в Эстонии появился в ту пору уже очень известный лётчик и Герой Советского Союза Владимир Коккинаки. Он выступил консультантом и наставником для лётчиков-бомбардировщиков, а также оценивал максимальную нагрузку для бомбардировщиков, которые должны были в скором времени отправиться в Берлин. Но предложенная им масса бомбовой нагрузки оказалась слишком велика, в итоге один из бомбардировщиков был повреждён, а другой разбился.

Однако после этих испытаний ВВС КА выполнили несколько успешных рейсов по маршруту Сааремаа — Берлин. Немецким обывателям, уверенным в том, что на Восточном фронте у Советов не осталось ни самолётов, ни воли к сопротивлению, пришлось убедиться в обратном. Нацистская пропаганда пыталась уверить своих граждан в том, что они подверглись налёту британской авиации, однако сначала эти данные опровергли сами англичане, а затем в советской прессе появились отчёты об успешных атаках на Берлин.

Фото © russianplanes.net

Фото © russianplanes.net

Спустя 20 лет Владимир Коккинаки (по происхождению понтийский грек) стал одним из создателей первого советского межконтинентального турбореактивного пассажирского авиалайнера. Он же выполнял и первые ходовые испытания нового самолёта. Однако первый по-настоящему дальний рейс Ил-62 выполнить с первого раза не смог.

45 лет назад под Иркутском разбился пассажирский ТУ-104, при этом в катастрофе чуть не принял участие Ту-154

45 лет назад под Иркутском разбился пассажирский ТУ-104, при этом в катастрофе чуть не принял участие Ту-154

Удивительно, но о самой катастрофе под Жуковским до сих пор практически ничего не известно. Самолёт, разрабатывавшийся в ОКБ им. Ильюшина и, к слову, последний самолёт, в разработке которого принимал участие сам Сергей Ильюшин, был нагружён балластом до почти максимальных значений и должен был проследовать по маршруту Москва — Ташкент — Ашхабад, но рухнул, набрав высоту всего в несколько метров.

До этого Ил-62 уже проходил лётные испытания, в том числе с участием Владимира Коккинаки. Сам самолёт уже был представлен Никите Хрущёву, который приезжал смотреть на гиганта в аэропорт на Ходынском поле в Москве. Борт № 06156 до рокового полёта поднимался в воздух 127 раз. В 128-й раз одному из двигателей воздуха не хватило.

Нагруженный балластом лайнер начал отрываться от земли, но практически сразу один из двигателей "захлебнулся" (на профессиональном сленге это называется "помпаж" — нехватка воздуха), и борт, задев бетонные заграждения, рухнул на землю.

Несмотря на малую высоту, с которой упал самолёт, 10 из 19 членов экипажа погибли, в том числе командир злополучного рейса Анатолий Липко, заслуженный лётчик-испытатель, впервые поднявший в воздух такие машины, как Ту-126 (первый советский самолёт радиоэлектронной разведки) и Ту-22 (прародитель сверхзвуковых дальних бомбардировщиков, использовавшийся в разных странах вплоть до конца 80-х годов).

Фото © pastvu.com

Фото © pastvu.com

Авария, произошедшая с Ил-62 в аэропорту Раменский, лишь притормозила его массовый выпуск и эксплуатацию в гражданской авиации. И Ил-62 мог бы стать конкурентом для американских Boing 707 и DC-8, однако в разгар холодной войны наши самолёты поставлялись только "дружественным" странам и не могли появиться на рынке стран Запада.

Также стоит отметить, что Ил-62 ещё до вступления СССР в ICAO (Международная организация гражданской авиации) отвечал всем её требованиям и стандартам, в связи с чем мог приземляться не только в странах социалистического блока, но и в западных аэрогаванях. Хотя СССР вступил в организацию только в 1970 году.

В настоящее время Ил-62 в гражданской авиации, конечно, не используется, он не отвечает современным требованиям комфорта и безопасности. Несколько самолётов остаются в эксплуатации ВКС РФ. В начале девяностых Ил-62 выполнял роль борта номер один и для президента России Ельцина, сменившего его на Ил-96 лишь в 1995 году.

Авторы
Логинов Виктор
Логинов Виктор

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