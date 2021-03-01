14-летняя тиктокерша зарезала свою парализованную сестру, которую снимала для смешных видео

Сестра тиктокерши Клэр Миллер из Манхейма, Пенсильвания, США, страдала церебральным параличом и была прикована к инвалидной коляске. 19-летняя Хелен изредка появлялась в роликах родственницы. Казалось, отношения у них прекрасные, но недавно выяснилось — видимость далека от реальности. 22 февраля 14-летняя Клэр позвонила в службу спасения, умоляя медиков приехать к ним домой как можно скорее.

Кадры из видео © TikTok / spiritssuchconsultin

Когда службы прибыли на место, девушка ходила из стороны в сторону, повторяя: "Я убила свою сестру". Позже она сама указала офицерам на комнату, в которой находилось тело Хелен. Полиция сообщает, что девушка была "в истерике" и пыталась смыть кровь с рук снегом. Родители в это время только пытались понять, что происходит: во время убийства они спали.

Фото © Manheim Township Police Department

Инцидент привлёк внимание пользователей TikTok. Хоть сейчас аккаунт Клэр заблокирован, пользователи делятся старыми скриншотами её страницы. Судя по этим данным, на американку было подписано больше 32 тысяч человек, а её видео с семьёй набирали миллионы просмотров. Кроме того, последнее видео девушка опубликовала 22 февраля — за день до того, как зарезала свою сестру, пишет Insider. 14-летнюю убийцу будут судить как взрослую.

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