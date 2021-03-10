Девушка выстрелом в затылок убила бывшего парня, который отказался оплатить ей силиконовую грудь

24-летняя Кристина Д'Авила Тейшейра Родригес из Манауса, Бразилия, полтора года встречалась с 29-летним бизнесменом Пауло Роберто Мораесом Тейшейрой Жуниором. Девушка устроилась к нему работать, и у них завязался роман. Однако в какой-то момент отношения разладились, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Paulo Cantuaria, Twitter / Pristinenetwor1

По словам родственников Пауло, парень дал Кристине "всё: машину, работу, деньги". Но ей этого показалось мало. Девушка хотела увеличить грудь и просила возлюбленного оплатить операцию. Так как во время пандемии бизнес парня пострадал, ему пришлось отказать. Вскоре он и вовсе решил расстаться с избранницей, узнав о ней что-то неприятное.

Но Кристина не собиралась так просто сдаваться. В роковую ночь она пришла к бизнесмену домой, чтобы поговорить, якобы отключила камеры и в пылу ссоры выстрелила Пауло в затылок. Парень скончался в больнице. Родственники погибшего считают, что убийство было преднамеренным, и отмечают, что Кристина встречалась с бойфрендом только из-за денег. Однако девушка, которая вскоре сдалась полиции, заявила, что она схватилась за пистолет, чтобы защитить свою жизнь.

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