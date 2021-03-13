Отец-тиран заставил дочь подписать договор, где она пообещала не толстеть до самой смерти

56-летний Рашид Хадла из Беркшира, Англия, попал под суд после того, как стало известно, как он обращался с близкими. Ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми и нападении на свою теперь уже взрослую дочь Амиру и сыновей Хичама и Карима.

Фото © Twitter / diariochihuahua

В 2012 году Рашид, который был фанатом фитнеса, заставил свою дочь подписать пожизненный договор, где та обещала никогда не толстеть, пишет The Sun. Он строго следил за его исполнением, взвешивая девочку почти каждый день. Также мужчина решал, что ей носить, с кем видеться и разговаривать и даже что смотреть по телевизору, а ещё периодически избивал.

Я, Амира Хадла, никогда не позволю себе набрать вес. Я буду делать много упражнений, чтобы никогда не растолстеть — пока не умру Из договора

Сыновья изверга тоже подвергались избиениям и моральному насилию за любую провинность. Однажды родитель схватил за шею Хичама и довольно долго душил. В другой раз угрожал, что "убьёт и забрызгает его мозгами потолок". Однако сам Хадла отрицает обвинения в жестоком обращении, заявив, что позволял себе лишь иногда кричать на детей. Судебный процесс продолжается.

Авторы