Парень попросил прощения у одноклассников, не зная, что его слова станут предвестниками трагедии

Когда 17-летний Джамаль Фархан Джафар из Джохора, Малайзия, оставил друзьям в общем чате в "Вотсапе" несколько трогательных, искренних сообщений, никто не знал, что его слова окажутся пророческими. Парень заявил, что любит своих одноклассников и попросил у них прощения, если вдруг когда-то кого-то обидел.

Я хочу извиниться, если я когда-либо неправильно поступил по отношению к вам, сказал что-то не так, был груб или как-либо вас оскорбил. Мне очень жаль. Извините, что беспокою. Люблю вас всех

А потом, поняв, что тон беседы может напугать его приятелей, Джамаль отметил, что им не стоит переживать, ведь он не собирается умирать. Но судьба распорядилась иначе, пишет World Of Buzz .

Спустя несколько дней Джамаль попал в серьёзную аварию. Когда парень ехал на своём мотоцикле, он столкнулся с автомобилем и скончался, получив тяжёлые травмы головы. После трагедии одна из одноклассниц Джамаля написала в соцсетях: "Когда он отправил сообщение с извинениями, он также сказал, что не собирается умирать. Мы восприняли всё как шутку, не осознавая, что это был знак, что он покинет нас навсегда".