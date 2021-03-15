Парень попросил прощения у одноклассников, не зная, что его слова станут предвестниками трагедии
Никто не разглядел страшного знака в тёплой беседе, которую свели к шутке.
Когда 17-летний Джамаль Фархан Джафар из Джохора, Малайзия, оставил друзьям в общем чате в "Вотсапе" несколько трогательных, искренних сообщений, никто не знал, что его слова окажутся пророческими. Парень заявил, что любит своих одноклассников и попросил у них прощения, если вдруг когда-то кого-то обидел.
Я хочу извиниться, если я когда-либо неправильно поступил по отношению к вам, сказал что-то не так, был груб или как-либо вас оскорбил. Мне очень жаль. Извините, что беспокою. Люблю вас всех
А потом, поняв, что тон беседы может напугать его приятелей, Джамаль отметил, что им не стоит переживать, ведь он не собирается умирать. Но судьба распорядилась иначе, пишет World Of Buzz.
Мне просто нечего было делать, не воспринимайте это так серьёзно, будто я собираюсь умереть
Спустя несколько дней Джамаль попал в серьёзную аварию. Когда парень ехал на своём мотоцикле, он столкнулся с автомобилем и скончался, получив тяжёлые травмы головы. После трагедии одна из одноклассниц Джамаля написала в соцсетях: "Когда он отправил сообщение с извинениями, он также сказал, что не собирается умирать. Мы восприняли всё как шутку, не осознавая, что это был знак, что он покинет нас навсегда".
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