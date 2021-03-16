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Маму признали виновной в совращении мальчиков, которые оставались с ночёвкой у её 11-летней дочери

Женщина угощала детей алкоголем и конфетами с наркотиками.

16 марта 2021, 08:11

Фото © Sarpy county sheriff's office

Мама из американского штата Небраска предстала перед судом за совращение двух мальчиков, которые оставались с ночёвкой у её 11-летней дочери. Кристина Грир воспользовалась доверчивостью детей, занявшись с ними сексом. Жертвам на тот момент было всего по 12 и 13 лет. Сейчас обвиняемой грозит до 45 лет тюрьмы за содеянные преступления, сообщает People.

Фото © Sarpy county sheriff's office

Фото © Sarpy county sheriff's office

Описываемые события произошли в период с сентября 2017-го по февраль 2018 года. Во время вечеринок Кристина угощала детей алкоголем и мармеладными мишками, внутри которых были наркотики. Кроме того, 38-летняя женщина просила малолетних гостей удалить с телефонов все свидетельства того, как они "веселились". Однако на телефоне одной из жертв всё равно были обнаружены её обнажённые фото.

Кристину признали виновной в сексуальном насилии над ребёнком, в жестоком обращении с детьми и в подделке свидетельских показаний. Её приговор будет известен только в следующем месяце.

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Отца приговорили к 212 годам за убийство двух сыновей с аутизмом, которое он совершил ради страховки

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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