Каста неприкасаемых: почему известная писательница Улицкая не признаётся в воровстве пьесы

В Рунете полыхает скандал. Литератор Наталья Раппопорт обвинила писателя Людмилу Улицкую в плагиате, подробно и обстоятельно рассказав историю создания пьесы "Это только чума". Раппопорт — дочь патологоанатома, у неё был доступ к истории заражения чумой московских медиков, к фактам, которые легли в основу пьесы. Писали произведение они вместе с Людмилой Улицкой в 1987 году. И готовый материал даже лёг в основу киносценария, но Раппопорт, автор идеи и сюжета, почему-то не была указана в качестве автора. Она возмутилась, написала письмо режиссёру, и сценарий сняли с кинопроизводства.

Сейчас, в 2021 году, Людмила Улицкая опубликовала эту пьесу в издательстве Елены Шубиной под другим названием, опять отчего-то "забыв" указать соавтора. Если внимательно читать текст Раппопорт — вдумчивому человеку становится понятно: если в нём и есть какие-то искажения фактологии, то, вероятно, минимальные. И там есть ответы на все потенциальные читательские вопросы. Дочь медика, услышав об истории заражения чумой, была глубоко впечатлена, стала собирать фактуру, долго обдумывала сюжет. А потом прибегла к помощи коллеги. Самой Улицкой просто неоткуда было бы взять факты, которые легли в основу произведения.

Скриншот © Facebook

Очень неприятная история, которая, к сожалению, случается в литературной среде. Но интересен даже не сам факт плагиата, а реакция на него. Друзья, знакомые, поклонники Улицкой и просто зеваки принялись толпой травить… саму Раппопорт! Только самый ленивый лидер мнений не поддержал Улицкую в этой в целом некрасивой истории. Правозащитница Зоя Светова, например, одарила мир полным гнева текстом, в котором в качестве основного аргумента приводит свою дружбу с Улицкой. Да и в целом направленность её мысли можно обозначить старинной фразой "Такого не может быть, потому что не может быть никогда". Судите сами:

Считаю это подлостью. Во-первых, потому что если эта дама так хорошо знакома с Улицкой, то она может ей написать и позвонить. Второе: у Людмилы Улицкой нет страницы ФБ, то есть она им не пользуется. А Наталья Раппопорт пишет всё это в ФБ. Речь о пьесе "Чума", над которой они, со слов Натальи, когда-то работали вместе, но не сложилось. Улицкая недавно издала эту пьесу в книге "Бумажный театр", и Раппопорт решила, что это её пьеса. При этом сама она пишет, что Улицкая в интервью говорила, что услышала историю, описанную в пьесе, от дочери генетика, каким и является, видимо, Раппопорт Зоя Светова Правозащитница

Глядя на этот опус и многие другие, я хочу попросту назвать вещи своими именами. В среде нашей либеральной интеллигенции давно сложился культ личности ряда деятелей, чаще — писательского и околописательского толка. Причём этот культ зачастую не имеет отношения ни к художественному уровню произведений (вспомнить только позднюю Алексиевич), ни к литературным заслугам.

Скриншот © Facebook

А строится он только и исключительно на политических воззрениях, обильно транслируемых в мир. Ровно это происходит с Улицкой. Казалось бы, аргументация Натальи Раппопорт — точна, железна, её невозможно оспорить. Но коллективный либерал смотрит на неё, выкатывает глаза, вынимает свой любимый аргумент — "Перст указующий" — и кричит: "Посмотрите, она врёт! Вы разве не видите?!"

И зрелище это, скажу я вам, запредельное. Я не раз и не два наблюдала, как коллективный либерал травил по-настоящему больших писателей, живых классиков — только и исключительно за индивидуальное, непартийное мнение по поводу текущих политических событий. Татьяне Толстой, например, демократический обком регулярно устраивает товарищеский суд — за нежелание петь в голос с общим возмущённым хором. С хором, проклинающим родную страну по всякому поводу.

Скриншот © Facebook

Людмила же Улицкая, по моим личным ощущениям, за последние годы подписала больше коллективных писем, чем книг. Не щадя себя, свергает режим каждую удобную минуту. Как можно заподозрить такого святого человека в плагиате?

И таких примеров десятки, если не сотни. Помню, когда лондонская полиция обвинила диссидента Владимира Буковского в педофилии, российская либеральная партия тоже была не согласна, у неё своё правосудие. "Ишь, лордов корчат", — с пылом писала журналист Ксения Ларина.

Скриншот © Facebook

Сюда же — недавнее дело "историка Дмитриева". Какой можно сделать вывод? Как-то незаметно глазу в моей родной стране завелась каста неприкасаемых. Если ты против Путина — можно всё: воровать, растлевать... Люди с хорошими лицами всё равно будут на твоей стороне. И только попробуй не спеть с ними хором. Станешь врагом — вне зависимости от таланта и заслуг.

Но главный казус в том, что эти самые люди что-то кричат про демократию и правовое государство.

Авторы