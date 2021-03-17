21-летняя модель покончила с собой из-за того, что руководство университета умолчало о её проблемах
Студентку нашли в доме родителей спустя несколько дней после дня рождения. Ни мать, ни отец о ментальных проблемах дочери не знали. Чего не скажешь о руководстве университета девушки.
Ромили поступила в Эдинбургский университет в 2017 году. Первый курс прошёл незаметно, но уже на второй год обучения девушка начала испытывать трудности. Она обратилась к врачу с просьбой назначить ей пересдачу некоторых экзаменов. Ромили подала два заявления "об особых обстоятельствах", в которых она объясняла свои неудачи проблемами с ментальным здоровьем. Специалисты просто зафиксировали обращение британки в её личном деле, не придав этому особого значения.
Студентка сконцентрировалась на работе модели и стала активно участвовать в съёмках и показах небольших местных брендов. Но с приходом пандемии девушка осталась наедине со своими мрачными мыслями. Приехав домой к родителям, она не подавала виду и даже отпраздновала свой день рождения на удалёнке. Через четыре дня после праздника Ромили покончила с собой. Это стало огромным шоком для семьи — никто понятия не имел, с какими трудностями столкнулась их дочь.
Если бы я только знала, что с ней происходит, я бы бросила все свои силы на её поддержку, в которой она так отчаянно нуждалась. <...> Теперь до конца жизни я буду задаваться вопросом, вела ли она себя как-то по-особенному? Могла ли я спасти мою дочь? Возможно, нет. Может, мы бы не смогли, но я бы хотела, чтобы у меня был шанс
В университете провели внутреннюю проверку. В отчёте сказано, что работники учебного заведения "могли и должны были сделать больше". Комиссия заметила, что связаться с контактными лицами в экстренных случаях без разрешения девушки было "проблематично", но этот вариант даже не рассматривали, пишет Daily Mail. Сейчас руководство решает, как вывести поддержку студентов на такой уровень, чтобы подобные трагедии впредь не повторялись.