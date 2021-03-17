21-летняя модель покончила с собой из-за того, что руководство университета умолчало о её проблемах

Если бы я только знала, что с ней происходит, я бы бросила все свои силы на её поддержку, в которой она так отчаянно нуждалась. <...> Теперь до конца жизни я буду задаваться вопросом, вела ли она себя как-то по-особенному? Могла ли я спасти мою дочь? Возможно, нет. Может, мы бы не смогли, но я бы хотела, чтобы у меня был шанс

Либби Ульверстад Мать Ромили