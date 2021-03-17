21-летняя модель покончила с собой из-за того, что руководство университета умолчало о её проблемах

Студентку нашли в доме родителей спустя несколько дней после дня рождения. Ни мать, ни отец о ментальных проблемах дочери не знали. Чего не скажешь о руководстве университета девушки.

Ромили поступила в Эдинбургский университет в 2017 году. Первый курс прошёл незаметно, но уже на второй год обучения девушка начала испытывать трудности. Она обратилась к врачу с просьбой назначить ей пересдачу некоторых экзаменов. Ромили подала два заявления "об особых обстоятельствах", в которых она объясняла свои неудачи проблемами с ментальным здоровьем. Специалисты просто зафиксировали обращение британки в её личном деле, не придав этому особого значения.

Фото © Instagram / romilyu

Студентка сконцентрировалась на работе модели и стала активно участвовать в съёмках и показах небольших местных брендов. Но с приходом пандемии девушка осталась наедине со своими мрачными мыслями. Приехав домой к родителям, она не подавала виду и даже отпраздновала свой день рождения на удалёнке. Через четыре дня после праздника Ромили покончила с собой. Это стало огромным шоком для семьи — никто понятия не имел, с какими трудностями столкнулась их дочь.

Если бы я только знала, что с ней происходит, я бы бросила все свои силы на её поддержку, в которой она так отчаянно нуждалась. <...> Теперь до конца жизни я буду задаваться вопросом, вела ли она себя как-то по-особенному? Могла ли я спасти мою дочь? Возможно, нет. Может, мы бы не смогли, но я бы хотела, чтобы у меня был шанс Либби Ульверстад Мать Ромили

Фото © Instagram / romilyu