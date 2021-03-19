Последняя молитва в Пещере ужаса: что нашли в Иудейской пустыне, где умирали восставшие против Рима евреи

Пергаменты библейских времён сохранились в том же тоннеле внутри отвесной скалы, где в середине прошлого века нашли древние останки обречённых на смерть людей.

Новые находки израильских археологов

Фото © Управление древностей Израиля

Это ещё одна часть целого собрания древних рукописей, которые находят в Иудейской пустыне с 1947 года, — свитков Мёртвого моря. В основном в них ветхозаветные тексты. Археологи говорят, впервые с тех самых пор им удалось опередить местных бедуинов: изначально наука узнала об уникальных артефактах только после того, как предприимчивые кочевники обыскали библейские места и принялись сбывать самые интересные находки нелегальным торговцам древностями. Этим фрагментам, по мнению учёных, около 1900 лет. Нашли их в пещере, которую ещё лет 70 назад назвали Пещерой ужаса.

Жуткие находки прошлых лет

Останки, найденные в Пещере ужаса в Израиле в 1961 году. Фото © Israel Exploration Journal

Именно там этот человек лёг между холодных камней и нашёл вечный покой, и было это примерно в те же времена, коими датируют кусочки пергамента. Археологи обратили внимание, что правая рука обращена к лицу, а лицо — к северо-западу: в сторону Иерусалима. Это самая дальняя, внутренняя часть пещеры. Вход в неё находится почти в отвесной скале, в 80 метрах под краем обрыва. Внизу, под ним, пропасть высотой ещё в несколько сотен метров.

Археологи спускаются к Пещере ужаса, 1961 год. Фото © Israel Exploration Journal

Археологи впервые добрались туда в 1955 году и признались, что это было весьма непросто: разворачивали верёвочную лестницу, причём не с самого обрыва, а сначала, как писали в статье, специально проделали некий узкий и довольно опасный ход и лишь на высоте примерно 20 метров над входом закрепили лестницу, прикрепились к ней парашютными ремнями и стали спускаться. Учёные не сомневаются, что в древние времена туда пробирались при помощи верёвочного снаряжения. И всё же просто поразительно, как туда спускались женщины с маленькими детьми. А именно так и было. В пещере находили в том числе останки младенцев.

Пещера ужаса, 1961 год. Фото © Israel Exploration Journal

Вход в тоннель прямоугольный, шириной в три метра и высотой примерно в 2,5. Из-за этого сначала эту пещеру археологи назвали Квадратной. Но когда снова побывали там в 1961 году и исследовали это место уже полностью, то единодушно переименовали в Пещеру ужаса. Там лежали кости в общей сложности примерно сорока человек. И мужчин, и женщин, и детей. А ещё более немыслимым кажется то, что эта пещера была обитаема и во времена доисторические. К примеру, вот недавняя находка: этому скелету ребёнка, по данным анализа, около шести тысяч лет. Исследователи отмечают, что в пещере сухо, это и объясняет сохранность скелетов.

Останки ребёнка возрастом около 6 тысяч лет. Фото © Управление древностей Израиля

О восстаниях иудеев

Но большинство найденных костей принадлежали людям, которые жили во II столетии нашей эры, то есть от Рождества Христова. Это были времена Второй иудейской войны, которую можно считать неизбежным продолжением первой. Вообще, понимание исторического контекста позволяет лучше понять библейские события. Согласно Священному Писанию, Иисусу Христу было шесть лет, когда Римская империя установила власть над Иудеей. Но лишь спустя три десятка лет после распятия евреи подняли восстание. И поводом стала попытка вконец обнаглевшего прокуратора Гессия Флора присвоить себе 18 талантов из кассы Второго иерусалимского храма. Иудеи отказались выдать ему эти деньги, и тогда по приказу Флора легионеры перебили 3600 евреев. Началась страшная резня. 600 тысяч человек погибли в бою, а сколько умерло от голода, продано в рабство — неизвестно. В итоге римляне взяли Иерусалим, разрушили храм и вместо него воздвигли святилище в честь Юпитера. Так закончилась Первая иудейская война.

Еврейские беженцы устремились в Египет. Там в 115 году поднялась новая волна их сопротивления римскому владычеству. Она охватила Египет, Кипр, Иудею, но тоже закончилась поражением и даже во многих местах полным уничтожением еврейского населения.

И, наконец, в 130-е годы была третья попытка. Тогда римский император Адриан объявил смертную казнь за обрезание, а на месте разрушенного Иерусалима решил построить языческий город для своих легионеров. Однажды ему пришлось отъехать по делам в Грецию, и иудеи воспользовались этим: они перешли в наступление, стремительно захватили несколько городов и в том числе отвоевали Иерусалим. Кстати, в Пещере ужаса нашли четыре монеты, на трёх из них написано "Второй год освобождения Израиля", а на ещё одной — "Во имя свободы Иерусалима".

Это восстание вошло в историю как Вторая иудейская война. И в найденных в пустыне пергаментах говорится, что евреи сражались под предводительством вождя, которого называли Бар-Кохба. В переводе с арамейского это "сын звезды". По мнению учёных, это отсылка к словам из ветхозаветной "Книги чисел":

"Восходит звезда от Иакова и восстаёт жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых".

На последних этапах войны иудейский вождь стоял в крепости города Бейтар, это в нескольких километрах от Иерусалима. В итоге римляне прорвались туда и убили Бар-Кохбу. И это было началом конца. Иудеев не щадили.

Как раз к этому скорбному этапу и относятся находки в Пещере ужаса. Рядом с ней есть ещё одна, её назвали Пещерой писем, потому что там нашли много древних документов. А как раз над ними обнаружили следы присутствия римских легионов: очевидно, они разыскали, где укрываются мирные евреи, и разбили там лагерь. По сути, это была блокада. Иудеям некуда больше было деваться, римляне всё равно не оставили бы их в живых. Возле найденных останков во время раскопок в 1960-х годах находили пергаменты с обрывками фраз "Благослови…", "... о народе Твоём…". Молитвы.

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