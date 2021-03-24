Танцовщица загорелась на глазах у бойфренда, когда они снимали лайфхак, как сделать вазу из бутылки
Девушке потребовалась срочная медицинская помощь.
Профессиональная танцовщица получила ожоги третьей степени из-за лайфхака, который она решила повторить вместе со своим бойфрендом. 23-летняя Эбби Куиннен сообщила о случившемся, выложив фото из больницы в Лондоне, на котором она была практически полностью забинтована. По словам пострадавшей, теперь ей потребуется пересадка кожи.
Мы пытались сделать из стеклянной бутылки вазу, посмотрев урок на "Ютубе", но всё пошло не по плану. И в итоге я получила ожоги и травмы, требующие лечения в больнице в течение семи недель. Теперь я хочу предупредить всех, что нужно быть всегда осторожными, повторяя что-либо из Интернета. Со мной всё будет в порядке, люблю вас
Парень пострадавшей быстро отреагировал на пожар, потушив его мокрым полотенцем, и сразу же позвонил в службу спасения. По информации источника, 27-летний Эй-Джей Притчард был в шоке, когда увидел, как вспыхнула его девушка, но быстро взял себя в руки. "Это было похоже на фильм ужасов", — сообщили изданию The Sun On Sunday.
Также стало известно, что парочка снимала видео для своих подписчиков в "Инстаграме". Молодые люди намочили верёвку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли её и пытались обернуть вокруг бутылки, чтобы разрезать пополам и сделать из неё вазу. В результате бутылка взорвалась, а следом загорелись волосы и одежда Эбби.
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