Танцовщица загорелась на глазах у бойфренда, когда они снимали лайфхак, как сделать вазу из бутылки

Мы пытались сделать из стеклянной бутылки вазу, посмотрев урок на "Ютубе", но всё пошло не по плану. И в итоге я получила ожоги и травмы, требующие лечения в больнице в течение семи недель. Теперь я хочу предупредить всех, что нужно быть всегда осторожными, повторяя что-либо из Интернета. Со мной всё будет в порядке, люблю вас

Эбби Куиннен