Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Танцовщица загорелась на глазах у бойфренда, когда они снимали лайфхак, как сделать вазу из бутылки

Девушке потребовалась срочная медицинская помощь.

24 марта 2021, 08:14

Фото © Instagram / abbiequinnen

Профессиональная танцовщица получила ожоги третьей степени из-за лайфхака, который она решила повторить вместе со своим бойфрендом. 23-летняя Эбби Куиннен сообщила о случившемся, выложив фото из больницы в Лондоне, на котором она была практически полностью забинтована. По словам пострадавшей, теперь ей потребуется пересадка кожи.

Фото © Instagram / abbiequinnen

Фото © Instagram / abbiequinnen

Мы пытались сделать из стеклянной бутылки вазу, посмотрев урок на "Ютубе", но всё пошло не по плану. И в итоге я получила ожоги и травмы, требующие лечения в больнице в течение семи недель. Теперь я хочу предупредить всех, что нужно быть всегда осторожными, повторяя что-либо из Интернета. Со мной всё будет в порядке, люблю вас

Эбби Куиннен

Парень пострадавшей быстро отреагировал на пожар, потушив его мокрым полотенцем, и сразу же позвонил в службу спасения. По информации источника, 27-летний Эй-Джей Притчард был в шоке, когда увидел, как вспыхнула его девушка, но быстро взял себя в руки. "Это было похоже на фильм ужасов", — сообщили изданию The Sun On Sunday.

Фото © Instagram / abbiequinnen

Фото © Instagram / abbiequinnen

Также стало известно, что парочка снимала видео для своих подписчиков в "Инстаграме". Молодые люди намочили верёвку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли её и пытались обернуть вокруг бутылки, чтобы разрезать пополам и сделать из неё вазу. В результате бутылка взорвалась, а следом загорелись волосы и одежда Эбби.

Популярная стендап-комик сбежала от своего парня из Турции, из-за которого её жизнь стала адом

Популярная стендап-комик сбежала от своего парня из Турции, из-за которого её жизнь стала адом

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1