Зачем вызывавший на дуэль Михалкова актёр Трескунов предложил выводить "народ России из Египта"

Было у меня два хороших и, не побоюсь этого слова, воистину гениальных товарища из мира спорта, ставших жертвами звёздной болезни. Одного эта звёздность свела в могилу, второй до сих пор верит, что пребывает на вершине славы, хотя она и осталась в далёком прошлом. Убеждает он себя в обратном алкоголем и гулянками. К достижениям эти парни шли через пот, кровь, слёзы побед и поражений. То есть были и считали себя звёздами по праву, но не смогли вовремя вернуться на землю. Юный российский актёр Семён Трескунов особыми заслугами в области кинематографа не отметился, хотя и бьёт рекорды по участию в сериалах. Достижение сомнительное, но Семён думает несколько иначе и, поймав звезду, решил, что юный возраст не помеха для того, чтобы учить нас жизни. Нахамив Никите Сергеевичу Михалкову, Трескунов не угомонился и решил блеснуть в интервью, которое дал Ирине Шихман.

По мнению Семёна, его нежный возраст далеко не препятствие для того, чтобы на равных вести беседы с людьми взрослыми и умудрёнными жизненным опытом вопреки аргументам некоторых из них. И здесь я соглашусь с вами, Семён. Только с оговоркой. Во-первых, вы стремитесь нас поучать, не имея не только опыта, но и знаний, а во-вторых, вы вновь ведёте себя непотребно. Потому как назвали эти аргументы гнилыми. Если присовокупить сентенцию о подлости, адресованную Никите Сергеевичу, то пред глазами моими вырисовывается жуткая картина: юный, светлый, хороший Семён Трескунов бросил вызов подлым и гнилым людям, пытающимся разрушить его видение о прекрасном.

Теперь к опыту. Он у вас и правда не богат. Кастинги, съёмки во второсортных сериалах, год на наркоте с алкоголем. Послужной список так себе. Ди Каприо в вашем возрасте уже Артюра Рембо сыграл в "Полном затмении". Понимаю, что пытаюсь сравнить несравнимое, но про затмение я упомянул не зря. Вы заблудились, Семён. И сделали это сознательно. В жизни вы решили сыграть роль мальчика, который хочет всем казаться хорошим, хочет нравиться всем. Причём так заигрались, что стали казаться хорошим и умным и самому себе. Семён, спуститесь на землю. Переслушайте всё, что вы наговорили Ирине Шихман. Это бульон из штампов и ахинеи. И не обращайте внимания на восторженные комментарии к видеоролику. Большая часть этих женщин зачитывается Яхиной и Коэльо, а засыпает под колыбельные Стаса Михайлова.

Обратите внимание и на своё поведение в студии. Вы постоянно ёрзаете, трёте колени, дёргаете ножками. А бейсболка, которую нахлобучили на вашу голову бесчисленные комплексы и которую вы полтора часа не снимали в присутствии дамы. И вы хотите нас учить жизни? Ну а теперь к главному. Цитирую Трескунова: "Мне бы хотелось, чтобы моё поколение пришло и было тем поколением, которое выведет из Египта наш народ". Вот на этом месте гостю Ирины стало стыдно за сказанную глупость, и актёр начал судорожно тереть нос. У меня к вам сразу несколько вопросов, Семён. Вы о каком народе сейчас говорили, свалившись в эту идиотскую метафоричность? О русском народе? Так вы слова "русский" и "Россия" не знаете вовсе.

Может, проедете с проповедями по городам и весям, по воинским частям. Я вам речь напишу. Допустим, вступление: "Услышьте меня, сирые, убогие и забитые! Идите за мной — и падут оковы рабства. Нет в ваших воинах отваги! Нет в ваших устремлениях света! Нет у вас будущего без меня и мне подобных!" Семён, обещаю навестить вас в лечебном учреждении, если таковая надобность появится. И второй вопрос. Куда из Египта двинем? По пути Штатов? Лично я против. Мне нравится президент, который с лёгкостью спрыгивает с вездехода, а не карабкается в падучей по трапу самолёта. Как вы там сказали, Семён: "Президент, которого россияне называют папочкой". А что же вы у страны, которой руководит Путин, деньги берёте? Вы же снимаетесь в фильмах, сделанных на государственные деньги. Может, стоит быть более принципиальным? Закончить карьеру в сериалах, допустим. Тем более что, по меткому замечанию профессора Дмитрия Евстафьева, Моисей в сериальчиках не снимался.

Закончите карьеру в сериалах, возьмёте в руки флаг борьбы. Или уже взяли? Ведь появление в программе Ирины Шихман было далеко не случайным. Но то ли ещё будет, Семён. Вы же так восхищаетесь Навальным, так хотите быть вместе. Глядишь и повезёт... Только вот одна просьба. Когда в следующий раз попытаетесь вспоминать Библию, будьте аккуратнее. Народ, Семён, он всё чувствует, всё осознаёт, многое принимает близко к сердцу. И таких проводников нашему народу точно не надо. А если надумаете махнуть в Египет и по пустыням побродить 40 лет, то вперёд. Мы за вас только порадуемся.

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