Парню с раком мозга осталось жить несколько дней, и последним его желанием стала свадьба с любимой

Я принимал свою семью как должное, но они столько сделали для меня. Знаю, что вы никогда меня не бросите, и я люблю вас. Я стараюсь думать о хорошем и все эти мысли вкладываю в борьбу с опухолью. Да, лекарства нет. Но, если мне останется жить ещё две недели, я проживу их с радостью. Я просто хочу чувствовать себя лучше

Оуэн Копленд