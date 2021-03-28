Парню с раком мозга осталось жить несколько дней, и последним его желанием стала свадьба с любимой
Родственники организовали торжество всего за пару часов.
Семья 20-летнего студента, которому осталось жить несколько дней, устроила для него свадебную церемонию. Оуэн Копленд из Ливерпуля сделал предложение своей девушке после того, как у него диагностировали опухоль мозга. Несмотря на все усилия, за четыре месяца парень изменился до неузнаваемости, и врачи признали, что они здесь бессильны, сообщает Daily Mail.
Трагическая история Оуэна началась с постоянных головных болей. Через месяц врачи поставили ему страшный диагноз и провели срочную операцию, однако опухоль распространилась на позвоночник, а позже начала давить на ствол мозга, замедляя его сердцебиение. Тогда медикам оставалось лишь признать, что Оуэн проживёт не больше недели, и они отправили пациента домой. Последнее, что он захотел сделать перед смертью, — это жениться на своей любимой девушке Саре, с которой они встречаются уже два года.
Родственники организовали свадьбу с живой музыкой и цветами всего за два часа. Не вставая с больничной койки, Оуэн веселился вместе со всеми, не подавая виду, что он себя плохо чувствует. Позже в интервью он выступил с трогательной речью.
Я принимал свою семью как должное, но они столько сделали для меня. Знаю, что вы никогда меня не бросите, и я люблю вас. Я стараюсь думать о хорошем и все эти мысли вкладываю в борьбу с опухолью. Да, лекарства нет. Но, если мне останется жить ещё две недели, я проживу их с радостью. Я просто хочу чувствовать себя лучше
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