"Не заявил — значит подарил": Российские банки привлекут для борьбы с коррупцией

Правительственная законодательная инициатива подготовлена в соответствии с исполнением Национального плана противодействия коррупции, утверждённого Указом Президента РФ ещё в 2018 году. В поступившем в Госдуму законопроекте основная роль для поиска нечистых на руку чиновников отводится не только правоохранителям, но и банкам. Для этого предполагается внести поправки в законы "О банковской деятельности" и "О противодействии коррупции", которые позволят отслеживать счета госслужащих на предмет наличия на них незадекларированных доходов.

Технически новая норма будет работать довольно просто: если контролирующие органы получат информацию от банков о том, что в течение года на счета госслужащего, его супруги или несовершеннолетних детей поступила сумма, которая превышает совокупный задекларированный доход этих лиц за три года, — эти сведения автоматически должны будут поступить в прокуратуру, которая вправе обратиться в суд с административным иском об обращении установленной суммы в доход государства. Ведь, по мнению авторов законопроекта, если фактические суммы, которыми владеют чиновники, превышают их задекларированный доход более чем на 10 тысяч рублей, это свидетельствует о факте коррупционных правонарушений.

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На практике для того, чтобы механизм, предусмотренный в законопроекте, работал, предполагается многоуровневый контроль за доходами и расходами всех госслужащих федерального и регионального уровней, муниципальных служащих и других лиц, которые по закону обязаны декларировать как своё имущество, так и доходы близких родственников (супругов и несовершеннолетних детей). По мнению авторов законопроекта, основными звеньями в системе контроля будут кадровые службы структур, где работают чиновники, банки, где находятся счета госслужащих, и органы прокуратуры. Данные меры должны будут действовать наряду с уже имеющимися возможностями правоохранителей, которые способны обратить в доход государства земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.

— Фактически закон носит технический характер, — рассказал Лайфу глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. — Выяснилось, что из-за тонкостей законодательства, в отличие от недвижимости, взыскать в доход государства деньги очень сложно. Всему виной законодательная юридическая казуистика, в результате которой адвокатам подозреваемых в коррупции иногда удавалось "отбить" деньги в ходе гражданского процесса. Теперь этот пробел будет прикрыт.

Впрочем, по мнению юристов, новый закон станет более жёстким к коррупционерам.

— Данная мера будет действовать не как дополнительное наказание к приговору, а как самостоятельный акт в отношении изобличённых чиновников, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — С точки зрения профилактики коррупционных преступлений в этом смысл есть, но насколько предложенный механизм будет работоспособным, станет понятно, только когда норма начнёт действовать.

Идея законопроекта понятна: если установлены коррупционные деньги, они не должны обеспечивать "мажорную" жизнь нечистых на руку чиновников и быть средством для их ухода от ответственности, а должны использоваться для государственных нужд, в том числе для восполнения возможного ущерба, который был причинён коррупционерами. Однако, как показывает сложившаяся практика, пока большинство инициатив подобного рода сталкиваются со сложностью их прикладного применения, отметил член Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

— На сегодняшний день в России борьбой с коррупцией занимается большое количество разных структур, каждая, к сожалению, действует в своей "системе координат", — констатирует Леськив. — Новый законопроект тоже подчинён этой логике. Например, в документе, внесённом в Думу, сделан акцент на российские банковские счета нечистых на руку чиновников, но совершенно не упоминаются активы в иностранных банках и средства, размещённые в биткоинах или зарубежных ценных бумагах. Я понимаю, что правоохранителям так проще — не придётся заниматься розыском иностранных активов, а достаточно проследить только разницу между приходом и расходом по счетам в банках РФ, но, на мой взгляд, это половинчатое решение, которое не купирует вопрос, а только стимулирует коррупционеров изобретать новые схемы по сокрытию незаконных доходов.

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