Трагедия с вопросами: что стало с фигурантами дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и их бизнесом

Кемеровчане сегодня весь день несут цветы к памятнику погибшим в Парке ангелов, разбитом на месте снесённого ТЦ "Зимняя вишня". Здесь же, в возведённой часовне, служили панихиду.

В Кемерове проходит панихида по погибшим в годовщину пожара в "Зимней вишне". Видео © LIFE

О причинах пожара в ТЦ "Зимняя вишня" до сих пор идут споры — многие говорят об умышленном поджоге. Об этом, например, написал бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своих соцсетях. Известно, что для него пожар стал личной трагедией — в пожаре погибла его 11-летняя племянница, которая пришла с одноклассниками в кино.

— Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Само здание этого торгового центра было словно специально выстроенная ловушка, — написал Тулеев.

Долгий суд

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта 2018 года. Это был воскресный день — первый день школьных каникул. Многие дети пришли в кино без сопровождения взрослых. По словам очевидцев, оповещение о пожаре не сработало, а когда люди повалили на выход, случилась давка. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли.

Следственный комитет России передал в суд пять уголовных дел, объём которых составил более тысячи томов. К уголовной ответственности привлечено 15 человек, в том числе и владелец бизнеса Вячеслав Вишневский. Их обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получении и даче взяток, посредничестве во взяточничестве, халатности, растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. 11 обвиняемых находятся в СИЗО. По версии следствия, хозяин ТЦ подкупал чиновников и государственных проверяющих, чтобы они закрывали глаза на нарушения. Никто не реагировал на то, что эвакуационные выходы были заблокированы, из-за чего во время пожара многие люди не могли спастись.

После пожара Вячеслав Вишневский — гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежал ТЦ, — скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше и через год экстрадировали в Россию. Сейчас Вишневский находится в СИЗО Кемерова. Свою вину он не признаёт.

Бывший гендиректор обвиняется в даче взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, благодаря чему он получил разрешение на ввод в эксплуатацию здания ТЦ, несмотря на отсутствие разрешения на строительство и отклонения от проекта.

Вячеслав Вишневский на суде. Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

В предполагаемую преступную группу также входили сын инспектора Эдуард Комков и директор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко. По версии следствия, они получили взяток на семь миллионов рублей, которые передали Танзиле Комковой.

Первый приговор (по делу, в котором фигурирует администрация ТЦ) может быть вынесен уже в июне 2021 года — рассмотрение этого дела находится уже на финишной стадии. Приговоры по остальным делам могут быть вынесены в конце 2021-го — начале 2022 года.

Фото © ТАСС / Данил Айкин

Потерпевшими признаны более 450 человек, из них 83 — родственники погибших в пожаре. Последние получили по два миллиона рублей из бюджета в виде компенсаций. Большинство потерпевших подали гражданские иски о возмещении морального вреда, за причинение вреда здоровью или утерю личных вещей. Ни один иск пока не удовлетворён. Ранее основатель "КДВ групп" и совладелец "Зимней вишни" Денис Штенгелов выплатил в общей сложности 192 миллиона рублей семьям погибших и пострадавших.

Штенгелова называют настоящим владельцем торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Ещё в 2018 году на своей странице в соцсетях депутат Государственной думы от Кемеровской области Антон Горелкин написал:

— Структура собственности "Зимней вишни" очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его деньги, он обязан был знать, что и как строится, как эксплуатируется.

Денис Штенгелов — миллиардер, последние годы проживающий в Австралии. Официально в России бизнесом не занимается. Согласно данным ЕГРЮЛ, в его собственности находилось лишь одно предприятие — "Газстройинвест", созданное в 2005 году и просуществовавшее всего полгода. Документального подтверждения тому, что Штенгелов является владельцем ТЦ, нет. Тем не менее он оперативно и добровольно выплатил родным погибших по три миллиона рублей за каждого сгоревшего в пожаре.

Странная вишня

Одним из фигурантов уголовных дел по поводу пожара в "Зимней вишне" стала Надежда Судденок. Согласно данным системы СПАРК, она является владельцем и руководителем компании "Зимняя вишня Кемерово", арендовавшей третий и четвёртый этажи комплекса, где произошёл пожар. До сих пор женщина утверждает, что она лишь наёмный директор ТРЦ, хотя в то же время признала, что халатно относилась к вопросам безопасности центра.

Лайф выяснил, что юридически "Зимняя вишня Кемерово" всё еще существует. По итогам 2018 года она отчиталась о выручке в 25 млн рублей — видимо, столько успели оставить посетители за неполные три месяца работы центра. Однако с тех пор следы её деловой активности отсутствуют, а счета компании заморожены налоговыми органами.





Помимо компании "Зимняя вишня Кемерово" у неё есть ещё две — "Бизнес-спорт" и "Бизнес-спорт Кемерово". У всех тоже заморожены счета. Собственно, весь бизнес Судденок находился в сгоревшем ТРЦ и был на нём завязан.