Шутки в сторону: основатель Lurkmore совершил каминг-аут, заявив, что он среднего пола

На днях создатель Lurkmore — шуточной онлайн-энциклопедии — признался в соцсетях в том, что является небинарной персоной. "Мальчик я, девочка, нечто среднее — мне с собою стало намного лучше", — написал Давид Хомак на своей странице в "Фейсбуке". Под заявлением он прикрепил собственные фото, доказывающие, что он всегда любил приталенную и обтягивающую одежду, которую редко носят обычные парни.

Фото © Facebook / Давид Хомак

В интервью порталу "Холод" Давид признался, что долгое время страдал депрессией, в том числе из-за того, что пытался соответствовать общепринятым в России нормам. Сперва для работы в мужском коллективе, а затем во время отношений с девушкой из традиционной семьи военных. Позже она стала его первой женой.

Девушка была из традиционной семьи. Я встретил женщину-мотоциклистку, а потом выяснилось, что у неё традиционная семья военных. Мне пришлось соответствовать, выкладываться на полную, и тут меня сломало окончательно Давид Хомак

Фото © Facebook / Давид Хомак

Давид признался, что многие его поддержали — как в России, так и в Израиле, где сейчас живёт основатель Lurkmore. Мама не сильно разбирается в современных веяниях, но всегда была на его стороне. Тем более что какие-то предпосылки были в детстве и юности: Давид красил ногти, носил кожаные рубашки и чёрные облегающие штаны. По его словам, он был похож на Тринити из "Матрицы".

Тогда была ещё помешанность на теме Мэрилина Мэнсона, весь этот антураж впечатлял. Но казалось, что это веяния поп-культуры, что это всё пройдёт. И оно прошло, но при этом осталось со мной Давид Хомак

Фото © Facebook / Давид Хомак

Про нынешнюю жену Давид распространяться не стал, потому как она не желала публичности. Отметил лишь, что она тоже была не против его решения. А среди друзей создатель Lurkmore даже нашёл единомышленников.

Процентов 80 сказали, что они и сами задавались вопросами насчёт своего гендера. Это люди, которых я знаю лет по 20, с которыми познакомился ещё после школы. Остальные сказали, что они насчёт меня и не сомневались Давид Хомак

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