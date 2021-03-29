Парень чувствовал покалывание в груди, не подозревая, что уже год живёт с забытым внутри ножом

Странная история произошла с 26-летним парнем из филиппинского города Кидапаван. Кент Рян Томао нашёл хорошую работу на шахте и проходил для неё медосмотр, когда рентген показал кое-что необычное. Оказывается, в грудной клетке парня засел нож длиной 10 см, который находился в опасной близости от лёгкого, пишет The Metro.

Фото © Facebook / Kent Ryan

Кент припомнил, что в январе прошлого года он возвращался с работы домой, когда на него напал грабитель и ранил ножом. В больнице парню дали обезболивающее и зашили рану, не делая дополнительных снимков. С тех пор Кента мучила боль в груди, особенно в плохую погоду, но она никогда не была настолько сильной, чтобы обращаться к врачам. А теперь парень узнал, что во всём был виноват нож, который врачи забыли из него достать.

Фото © Facebook / Kent Ryan

Кент признался, что не будет судиться с больницей, хоть он и очень зол из-за упущенной работы. В шахту его не пустят, пока врачи не удалят нож из его груди, а насколько затянется процесс восстановления — неизвестно. Парень планирует добиться от медиков бесплатной операции, потому что у него не наберётся столько средств, а медики ему должны за ошибку.

Фото © Facebook / Kent Ryan

В прошлом году врачи не осмотрели меня должным образом, поэтому, я считаю, частично это их вина. Они должны это исправить. Тем более я не иду в суд, я просто хочу избавиться от этого ножа и начать работать в новой компании Кент Рян Томао

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