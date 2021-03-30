Боксёрша показала, как её изуродовали за время боя, и теперь эту девушку не узнает даже родная мать
Спортсменка стойко приняла и удары, и перемены во внешности.
Сексуальность и женственность Шайенн Хэнсон отходят на второй план, как только она оказывается на ринге. 23-летняя немецкая боксёрша сошлась в поединке с украинкой Алиной Зайцевой и показала, во что превратилось её лицо за время боя.
Девушка опубликовала в "Инстаграме" коллаж из фото "до и после". На первом снимке она предстала с милой улыбкой, контрастным макияжем и распущенными волосами. А на втором её просто невозможно было узнать. Лицо Шайенн изменило форму и распухло, а один глаз посинел и заплыл.
Из-за полученных боксёршей травм бой был остановлен. Но Хэнсон всё равно одержала верх, пишет The Sun. Ей присудили победу техническим решением, так как она лидировала по очкам.
Шокированные фанаты пожелали спортсменке скорейшего выздоровления и поблагодарили за честность. Но нашлись и те, кто решил поддержать девушку шутками. "Фото из профиля в "Тиндере" против реальности. Отдыхай и поправляйся, чемпионка!" — написал один из юзеров.
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