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Боксёрша показала, как её изуродовали за время боя, и теперь эту девушку не узнает даже родная мать

Спортсменка стойко приняла и удары, и перемены во внешности.

30 марта 2021, 14:02

Фото © Instagram / cheyenne_hanson_boxing

Сексуальность и женственность Шайенн Хэнсон отходят на второй план, как только она оказывается на ринге. 23-летняя немецкая боксёрша сошлась в поединке с украинкой Алиной Зайцевой и показала, во что превратилось её лицо за время боя.

Фото © Instagram / cheyenne_hanson_boxing

Фото © Instagram / cheyenne_hanson_boxing

Девушка опубликовала в "Инстаграме" коллаж из фото "до и после". На первом снимке она предстала с милой улыбкой, контрастным макияжем и распущенными волосами. А на втором её просто невозможно было узнать. Лицо Шайенн изменило форму и распухло, а один глаз посинел и заплыл.

Фото © Instagram / cheyenne_hanson_boxing

Фото © Instagram / cheyenne_hanson_boxing

Из-за полученных боксёршей травм бой был остановлен. Но Хэнсон всё равно одержала верх, пишет The Sun. Ей присудили победу техническим решением, так как она лидировала по очкам.

Фото © Instagram / cheyenne_hanson_boxing

Фото © Instagram / cheyenne_hanson_boxing

Шокированные фанаты пожелали спортсменке скорейшего выздоровления и поблагодарили за честность. Но нашлись и те, кто решил поддержать девушку шутками. "Фото из профиля в "Тиндере" против реальности. Отдыхай и поправляйся, чемпионка!" — написал один из юзеров.

В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек

В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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