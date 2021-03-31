Девочка, которая забеременела в 13, получала сообщения с пожеланиями, чтобы она умерла при родах
Сейчас Мэдди популярная блогерша на YouTube, которая рассказывает, каково это быть мамой-подростком.
Мэдди Ламберт из города Форт-Уэрта, штат Техас, стала жертвой травли после того, как забеременела в 13 лет. Девочку постоянно оскорбляли, а однажды на её телефон пришло сообщение: "Надеюсь, что ты умрёшь во время родов". Мэдди постоянно получала ссылки на больницы, где ей советовали сделать аборт. Но вместо того, чтобы расстраиваться, девочка выбрала совсем другой путь, сообщает Daily Star.
Мэдди оставила ребёнка, решив, что материнство сделает её жизнь только лучше. И спустя четыре года она оказалась права. Сейчас у подростка свой YouTube-канал, где за ней следит полтора миллиона подписчиков. Она надеется, что её влоги помогут изменить стигму о молодых мамах.
Когда я забеременела, то очень боялась реакции людей. И действительно, я получила кучу негативных комментариев, у каждого было что сказать. И на седьмом месяце беременности мне прислали адрес клиники, где делают аборты. Кто-то мне даже написал: "Надеюсь, вы оба умрёте во время родов"
Эта ненависть дала девушке стимул стать только лучше, чтобы доказать, как хейтеры были не правы. Три года назад Мэдди родила дочь, и её появление спасло жизнь молодой мамы.
Я и раньше боролась с депрессией, а в 13 лет у меня была попытка самоубийства, пока я не забеременела. Так много людей считают меня плохой мамой только из-за возраста, но ведь хороший родитель — это тот, который бросает всё ради ребёнка. Я отказалась от детства и ни капельки не жалею
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