Девочка, которая забеременела в 13, получала сообщения с пожеланиями, чтобы она умерла при родах

Я и раньше боролась с депрессией, а в 13 лет у меня была попытка самоубийства, пока я не забеременела. Так много людей считают меня плохой мамой только из-за возраста, но ведь хороший родитель — это тот, который бросает всё ради ребёнка. Я отказалась от детства и ни капельки не жалею

Мэдди Ламберт