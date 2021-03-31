Тревел-блогерша, которая 4 года путешествовала с парнем в фургоне, закончила жизнь самоубийством
Об этом Макс сообщил подписчикам в их общем инстаграм-аккаунте.
Поклонников тревел-блогеров Ли Макмиллан и Макса Бидстрапа настигло ещё одно потрясение. Год назад пара сообщила о решении расстаться и прекратить вести инстаграм о путешествиях. А теперь Макс сообщил преданным подписчикам, что Ли покончила с собой, пишет Daily Mail.
Он признался, что девушка долгое время боролась с депрессией и её в этом поддерживали и друзья, и специалисты. Ли всегда открыто говорила о своих проблемах, но подписчикам она раскрываться не хотела, чтобы не расстраивать. Поэтому Макс решил поднять тему ментального здоровья сам, запустив хештег, по которому пользователи "Инстаграма" могут делиться своими проблемами.
Парень попросил всех скептиков понять, что душевные заболевания не менее серьёзны, чем физические, и они очень хорошо маскируются. Поэтому нужно всегда быть внимательным и чутким по отношению к окружающим.
Нормально чувствовать себя не очень хорошо и нормально в этом случае просить помощи. Жизнь куда сложнее, чем пост в соцсети, поэтому закройте её к чертям, вернитесь в реальный мир и обнимите своих любимых. Искренне спросите, как у них дела, выслушайте их, предложите помощь
Ли Макмиллан, которая всю жизнь прожила в Канаде, познакомилась с Максом в 2016 году, когда он приехал туда по работе из Австралии. Молодые люди сразу поняли, что подходят друг другу, поэтому начали встречаться. Позже у них обнаружилось общее хобби — путешествовать по миру, поэтому влюблённые купили фургончик, схватили своего верного пса и отправились колесить по Юго-Восточной Азии, Канаде, Северной и Южной Америке. Но в январе 2020 года они решили расстаться на дружеской ноте.
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