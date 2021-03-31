Тревел-блогерша, которая 4 года путешествовала с парнем в фургоне, закончила жизнь самоубийством

Поклонников тревел-блогеров Ли Макмиллан и Макса Бидстрапа настигло ещё одно потрясение. Год назад пара сообщила о решении расстаться и прекратить вести инстаграм о путешествиях. А теперь Макс сообщил преданным подписчикам, что Ли покончила с собой, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / maxandlee_

Он признался, что девушка долгое время боролась с депрессией и её в этом поддерживали и друзья, и специалисты. Ли всегда открыто говорила о своих проблемах, но подписчикам она раскрываться не хотела, чтобы не расстраивать. Поэтому Макс решил поднять тему ментального здоровья сам, запустив хештег, по которому пользователи "Инстаграма" могут делиться своими проблемами.

Фото © Instagram / maxandlee_

Парень попросил всех скептиков понять, что душевные заболевания не менее серьёзны, чем физические, и они очень хорошо маскируются. Поэтому нужно всегда быть внимательным и чутким по отношению к окружающим.

Нормально чувствовать себя не очень хорошо и нормально в этом случае просить помощи. Жизнь куда сложнее, чем пост в соцсети, поэтому закройте её к чертям, вернитесь в реальный мир и обнимите своих любимых. Искренне спросите, как у них дела, выслушайте их, предложите помощь Макс Бидстрап

Фото © Instagram / maxandlee_

Ли Макмиллан, которая всю жизнь прожила в Канаде, познакомилась с Максом в 2016 году, когда он приехал туда по работе из Австралии. Молодые люди сразу поняли, что подходят друг другу, поэтому начали встречаться. Позже у них обнаружилось общее хобби — путешествовать по миру, поэтому влюблённые купили фургончик, схватили своего верного пса и отправились колесить по Юго-Восточной Азии, Канаде, Северной и Южной Америке. Но в январе 2020 года они решили расстаться на дружеской ноте.

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