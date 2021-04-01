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Тело лауреатки "Эмми", пропавшей полгода назад, нашли на собственной кухне под завалами мусора

Постановщица работала над такими фильмами и сериалами, как "Русалки", "Всё ещё Алиса", "Закон и порядок" и "Между львами", за который удостоилась премии "Эмми".

1 апреля 2021, 11:23

Фото © Carla Roman / New York Daily News, GoFundMe

Последний раз художницу-постановщицу Эвелин Сакаш видели живой 30 сентября 2020 года. Больше о ней не было никаких известий, и поиски не приводили к успеху. В итоге 66-летнюю женщину обнаружили только 30 марта. Тело Эвелин лежало на кухне её дома в Нью-Йорке под грудой мусора, которую наконец пришли расчисть её сестра с уборщицей, пишет Associated Press.

Фото © Twitter / nbcbayarea, GoFundMe

Фото © Twitter / nbcbayarea, GoFundMe

Эвелин нередко обвиняли в накопительстве. Её жилище было завалено отбросами, грязной посудой и разными предметами, которые она несла к себе. По словам соседей, ситуация ухудшилась в апреле 2020-го, когда умерла мама художницы. Женщина стала ещё более замкнутой и выглядела болезненно. Местные жители также отметили, что постановщица держала в доме собак и кошек. Однако, когда правоохранители приехали их забирать, тело владелицы они не нашли.

Фото © Facebook / Evelyn Sakash, Carla Roman / New York Daily News

Фото © Facebook / Evelyn Sakash, Carla Roman / New York Daily News

Младшая сестра художницы Эллен Браун заявила, что на самом деле Эвелин была яркой творческой личностью и она не хочет, чтобы её запомнили в столь неприглядном образе, пишет Daily News. Сообщается, что смерть женщины наступила по естественным причинам.

Фото © Carla Roman / New York Daily News

Фото © Carla Roman / New York Daily News

Это просто ужасно. У неё была насыщенная жизнь, она была необычайно талантлива. У неё был блестящий ум... Я не хочу, чтобы мою сестру запомнили такой, какой её нашли

Эллен Браун, сестра

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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