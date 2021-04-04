Хуже, чем смертная казнь: 5 самых страшных тюрем мира, куда даже отбитые преступники боятся попасть

Лагерь для террористов, расположенный на Кубе, скандально известен жестоким обращением его работников с заключёнными. Но есть тюрьмы, обитатели которых с большим удовольствием переехали бы даже в Гуантанамо. О самых жутких из них рассказывает Daily Star.

Столичный исправительный центр (MCC), США

Фото © Wikimedia Commons / Jim.henderson

В этой тюрьме на Манхэттене содержались такие заключённые, как босс мафии Джон Готти, финансовый махинатор Берни Мейдофф и мексиканский наркобарон Эль Чапо. Здесь же в 2019 году был найден в своей камере скончавшийся при загадочных обстоятельствах миллиардер Джеффри Эпштейн.

Слева направо: Готти, Мейдофф, Эль Чапо, Эпштейн. Фото © Wikimedia Commons / FBI / U.S. Department of Justice / DEA / State of Florida

Заключённых MCC держат изолированно друг от друга внутри 12-этажного здания. Покидать камеры им можно только для занятий спортом в специальной клетке. Флуоресцентные лампы включены круглосуточно. Единственные звуки, которые здесь раздаются, — это редкий лязг металлических дверей. А "крыло 9" знаменито тем, что там протекает водопровод, а также водятся крысы и тараканы.

Фото © Wikimedia Commons / Jim.henderson

Эту тюрьму часто называют "нью-йоркским Гуантанамо", но один преступник, которому довелось побывать в обоих учреждениях, признался, что на Кубе ему понравилось больше. А адвокат Эль Чапо Дэвид Пэттон как-то заявил, что "это место как будто специально спроектировано для того, чтобы сводить людей с ума".

Флоренс Адмакс, США

Фото © Wikimedia Commons / Federal Bureau of Prisons

В "Алькатрасе скалистых гор" содержались известные террористы Тимоти Маквей и Теодор Качинский (Унабомбер). "Это жизнь после смерти", — так описывает тюрьму один из её бывших надзирателей. Здесь может находиться одновременно 400 заключённых, но они никогда не контактируют друг с другом. Большую часть времени обитатели Флоренс проводят в одиночных камерах размером 2 на 3,5 метра, где им приходится спать на бетонной плите.

Маквей (слева) и Унабомбер. Фото © Wikimedia Commons / FBI

Тюрьма спроектирована так, что из камер не видно даже неба. Единственное место, где на него можно взглянуть, — это небольшой прогулочный дворик. При этом, когда заключённых выводят из камер, их движения ограничены кандалами, наручниками и цепями.

Национальная тюрьма Маракайбо, Венесуэла

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Эту тюрьму закрыли ещё восемь лет назад, но ужасные истории о том, что происходило внутри, рассказывают до сих пор. Заведение было рассчитано на 700 заключённых, однако здесь содержалось 3700 человек, в том числе 192 ребёнка, родившихся на его территории. В 1994 году в результате беспорядков в тюрьме случился пожар, в котором погибло 150 человек. Эта трагедия привлекла внимание мировой общественности, но тюрьму закрыли лишь после того, как в 2013 году здесь в результате бунта погибло ещё 15 человек.

Бангкванг, Таиланд

Скриншот видео: YouTube / Documentaries Board

В Бангкванге заканчивается жизненный путь многих иностранцев, которые слишком легкомысленно отнеслись к суровым законам Таиланда. Именно здесь приводят в исполнение смертные приговоры по делам о распространении наркотиков. В 2012 году англичанин Джонатан Уиллер вернулся домой после 18-летнего заключения в Бангкванге за контрабанду героина. Он рассказал, что в одной камере с ним находилось 17 человек, а спать приходилось на полу, кишащем тараканами. О тюрьме сняли мини-сериал "Бангкок Хилтон" с Николь Кидман в главной роли.

"Чёрный дельфин", Россия

Фонтан перед административным зданием колонии. Фото © Wikimedia Commons / Людмила Иванова

В том или ином виде это заведение, расположенное на границе с Казахстаном, работает с XVIII века. Считается, что отсюда невозможно сбежать. В "Чёрном дельфине" содержат около 700 самых безжалостных преступников: от серийных убийц до педофилов и террористов. В их камерах по три решётки, охрана устраивает проверки каждые 15 минут, и на всей территории колонии организовано непрерывное видеонаблюдение.

Скриншот видео: YouTube / Криминальная Россия

В редких случаях, когда заключённых выводят из камер, их заставляют ходить, согнувшись, а иногда и с завязанными глазами, чтобы они не смогли запомнить планировку зданий. Случается, что местные обитатели совершают членовредительство в знак протеста против условий содержания, сравнивая исправительное учреждение с нацистскими концлагерями.

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