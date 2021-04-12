Мама покрасила волосы дома, не подозревая, что на следующее утро её лицо опухнет до размеров мяча

27-летняя Леони Ди из Аберайрона, Уэльс, решила немного изменить свой имидж и покрасить волосы в два цвета. Женщина отправилась в магазин и купила краску Schwarzkopf Live — оттенки Cosmic Blue и Ultra Violet. Затем она сделала необходимый тест на чувствительность, но не обнаружила никакой реакции.

Фото © Twitter / NewsfeedsMedia, MetroUK

Когда Леони нанесла первый оттенок, всё прошло хорошо. Но, когда принялась за второй, появились тревожные звоночки: немного опухли уши и шея. Британка выпила таблетки от аллергии, но на следующее утро стало только хуже. Лицо женщины распухло, глаза заплыли, а кожа головы покрылась волдырями. Бедняге пришлось провести в больнице 36 часов, пишет Daily Mail.

Кожа головы была покрыта большими волдырями, а глаза заплыли настолько, что я ничего не могла видеть. Волдыри всё время лопались и сочились синей краской Леони Ди

Фото © Twitter / MetroUK

Леони рассказала, что часто красила волосы, когда была подростком. Но потом стала мамой троих детей и на семь лет забыла про эксперименты со внешностью. После случившегося британка решила подождать, пока локоны отрастут, и больше никогда не менять цвет.

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