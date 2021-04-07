"Мисс мира" накинулась на победительницу во время конкурса, вырвав у неё корону вместе с волосами

На конкурсах красоты нередко бывает накалённая атмосфера, а между участницами то тут, то там вспыхивают ссоры. Однако скандал такого масштаба поразил пользователей Сети по всему миру. Во время награждения "Мисс Шри-Ланка — 2021", которой стала 31-летняя Пушпика де Сильва, случилось непредвиденное. Действующая королева красоты Каролин Джури, которая к тому же завоевала и титул "мисс мира", вышла с объявлением. Она отметила, что Пушпика нарушила правила конкурса.

Видео © YouTube / Colombo Gazette

Согласно регламенту, королева красоты должна быть замужем и не разведена, однако этого, по её словам, нельзя было сказать о Пушпике. Поэтому 28-летняя Каролин объявила победительницей девушку, занявшую второе место. Для этого "мисс мира" подошла к растерянной Пушпике и отобрала у неё корону. Та, как назло, запуталась в волосах, поэтому Каролин церемониться не стала и грубо её сорвала, передав новой победительнице, пишет Daily Mail.

Пушпика де Сильва. Фото © Instagram / pushpika_desilva

Расстроенная и опозоренная Пушпика ушла со сцены, еле сдерживая слёзы, а затем обратилась в одну из больниц Коломбо, столицы Шри-Ланки, чтобы обработать раны на голове. В своём фейсбуке она отметила, что она не разведена с мужем, а просто с ним не живёт вместе, что не противоречит правилам конкурса. Это подтвердили и организаторы мероприятия, извинившись перед девушкой и вернув ей корону и звание.

Каролин Джури. Фото © Instagram / caroline_jurie_official

"Настоящая королева красоты не забирает обманом корону!" — заявила новая "мисс Шри-Ланка — 2021" на своей странице, порицая поведение Каролин. В этом её поддержали и пользователи Сети.

Омерзительно, когда одна женщина публично унижает другую. Не понимаю, как она может улыбаться, когда так грубо отняла у кого-то корону. Королева красоты должна обладать добродетелью, а не только быть красивой. Эгоистка! Rad Gunawardhana

Это лишь доказывает, что красота — ещё не всё Edits by JJ

Пушпика повела себя очень грациозно и с достоинством, когда её корону отобрали таким бесстыдным образом. Она завоевала сердца миллионов M.S. Chaudhry

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