Биологичка снимала на видео, как совращает ученика, пытаясь купить его молчание деньгами

Учительница не единожды вступала со школьником в половую связь. В том числе в отеле, в машине на школьной парковке и даже у него дома. Также она снимала запретные утехи на видео и размещала их в Сети. А когда подросток был на грани того, чтобы раскрыть её преступление, женщина попыталась купить его молчание, предлагая деньги и подарочные сертификаты.

Фото © Twitter / ScallywagNYC

Скандал разгорелся, когда взволнованный странным поведением сына отец заглянул к нему в телефон, пишет Daily Star. Там шокированный родитель обнаружил те самые видео, где запечатлена интимная связь ученика и преподавательницы.

Однако сама Эмбер сначала попыталась переложить ответственность за своё злодеяние на подростка. Женщина заявила, что это она оказалась в его власти. Якобы учительница хотела повысить успеваемость подопечного, но школьник стал агрессивным и начал предъявлять "сексуальные и финансовые требования", не понимая слова нет. Тем не менее 43-летнюю преподавательницу признали виновной и приговорили к 15 годам лишения свободы. Её имя должны внести в реестр сексуальных преступников. Муж, с которым на момент преступления Тернедж прожила 16 лет, заявил, что собирается развестись с изменившей ему супругой.

Авторы