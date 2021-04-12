Биологичка снимала на видео, как совращает ученика, пытаясь купить его молчание деньгами
Эмбер Тернедж преподавала биологию в Джексоне, штат Миссисипи, США. Но в какой-то момент ей стала больше интересна не просветительская деятельность, а 17-летний ученик, к которому она воспылала страстью. Замужняя женщина обольстила подростка, предложив ему "уроки любви".
Учительница не единожды вступала со школьником в половую связь. В том числе в отеле, в машине на школьной парковке и даже у него дома. Также она снимала запретные утехи на видео и размещала их в Сети. А когда подросток был на грани того, чтобы раскрыть её преступление, женщина попыталась купить его молчание, предлагая деньги и подарочные сертификаты.
Скандал разгорелся, когда взволнованный странным поведением сына отец заглянул к нему в телефон, пишет Daily Star. Там шокированный родитель обнаружил те самые видео, где запечатлена интимная связь ученика и преподавательницы.
Однако сама Эмбер сначала попыталась переложить ответственность за своё злодеяние на подростка. Женщина заявила, что это она оказалась в его власти. Якобы учительница хотела повысить успеваемость подопечного, но школьник стал агрессивным и начал предъявлять "сексуальные и финансовые требования", не понимая слова нет. Тем не менее 43-летнюю преподавательницу признали виновной и приговорили к 15 годам лишения свободы. Её имя должны внести в реестр сексуальных преступников. Муж, с которым на момент преступления Тернедж прожила 16 лет, заявил, что собирается развестись с изменившей ему супругой.
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