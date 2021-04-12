Олешко, Муровец и воевода Владимира: зачем украинцы присвоили русских богатырей

По версии украинских учёных, богатыри имели украинские корни и происходили не из русских земель (Рязани, Мурома и Ростова), а с Полтавщины и из-под Чернигова. Более того, авторы исследования утверждают, что на землях будущей Украины былины передавались "из уст в уста", а Московское княжество в какой-то момент решило "присвоить" себе всех трёх — Алёшу Поповича, Илью Муромца и Добрыню Никитича.

Олешко из Пирятина

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По версии украинских историков и филологов, богатырь, которого в России принято называть Алёшей Поповичем, отнюдь не Алёша Попович, а Олешко. И был он по статусу рыцарем, а не боярином, как считают российские специалисты. С местом рождения тоже не всё так просто, свидомые учёные поселили его не в Ростове, а в украинском городе Пирятин на Полтавщине.

Алёша Попович из Ростова

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В русских былинах богатырь был сыном попа из Ростова (сейчас город в Ярославской области), поэтому и получил прозвище Попович. Его отцом в разных текстах назывались ростовские святые — святитель Леонтий, чьи мощи находятся в местном Успенском соборе, или Феодор, первый епископ Ростова. Считается, что у богатыря Алёши есть реальный прототип — ростовский воин Александр Попович. Он упоминается в древних летописях о битве с монголо-татарами на реке Калке. Академик Дмитрий Лихачёв отнёс первое упоминание об Александре Поповиче к летописи 1423 года, то есть через 200 лет после смерти героя. Учёный установил, что не богатырь попал в былины из летописи, а наоборот, летопись зафиксировала персонажа из эпоса как историческое лицо.

Илья Муровец из Чернигова

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Ещё один богатырь Илья, в русском прозвище которого есть конкретное указание на место его рождения, украинскими учёными также в их исследовании "присвоен". По их версии, воин своим происхождением обязан не Мурому (город во Владимирской области), а Моровску (Муровску) под Черниговом. Якобы прототипом его был Илья Чобитько, монах Киево-Печерской лавры, который в летописях XVI века упоминается как Илья Моровлянин.

Илья Муромец

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Русский богатырь Илья родился в селе Карачарове под Муромом. Это, пожалуй, один из самых известных былинных героев русского эпоса. Ему посвящено 18 сюжетов. Согласно былинам, Илья Муромец до 30 лет лежал на печи, потому что не мог ходить, двигать руками и был практически парализован. А после недуга к нему пришла невиданная сила. Один из центральных сюжетов о его подвигах — победа над Идолищем Поганым, в описании которого российские учёные усмотрели черты монголо-татарских завоевателей XIII–XV веков. Богатыря соотносят с преподобным Илией Печерским, иноком Киево-Печерской лавры. До принятия пострига он прославился как воин по прозвищу Чоботок, то есть Сапожок. Он умер в 1188 году и был канонизирован. Его мощи по сей день хранятся в пещерах лавры.

Добрыня Украинский

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Добрыню Никитича украинские специалисты назвали "воеводой князя Владимира Великого": жил на территории Киевской Руси, которая "была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее", вплоть до Новгорода. Но, несмотря на это, считать его нужно почему-то украинцем.

Добрыня Никитич

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Согласно русским былинам, Добрыня родился в Рязани. Исследователи считают, что этот богатырь был княжеского рода. Его отец Никита Романович умер в возрасте 60 лет, оставив при этом молодую жену и маленького сына. Мать Амелфа Тимофеевна дала Добрыне хорошее образование. Будущий богатырь хорошо учился. Если примерно высчитать дату его рождения, то она привела учёных в XI век. В летописях Рязань впервые упомянута в 1096 году, но историки считают, что поселение появилось за 30–35 лет до этого. Что касается прототипа Добрыни, то российские исследователи сходятся во мнении о том, что он приходился дядей князю Владимиру Святославовичу, крестителю Руси, и жил в X веке. Эпический Добрыня победил Змея с помощью "шапки земли греческой".

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