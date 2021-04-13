Могилы в горшках: как серийный убийца обманул соседку и использовал её сад, чтобы спрятать жертв
В 2018 году Брюса Макартура обвинили в похищении и убийстве нескольких мужчин, тела которых он затем расчленил. О его деле сняли документальный фильм, в котором впервые было показано интервью соседки Карен Фрейзер и следователя.
Фото © Oxygen
69-летний Брюс работал ландшафтным дизайнером и хранил всё оборудование в гараже у своей соседки. За это он каждую неделю стриг её газон и ухаживал за садом. Карен считала эту сделку весьма выгодной и первое время не верила даже полиции, что тихий и примерный семьянин мог совершить такие зверские убийства.
Человек невиновен до тех пор, пока суд не докажет его вину. Только то, что полиция считала его убийцей, не означало, что Брюс действительно это совершил. Какое-то время я действительно считала его невиновным. Мне казалось, что я совершила самую выгодную сделку на свете, ведь Брюс любил свою работу и у него был талант. Он с такой теплотой рассказывал о своих детях и был прекрасным дедушкой
Фото © Oxygen
Оказалось, что женщина даже не догадывалась, что происходит, когда к ней прибыла полиция, и потребовала в течение пяти минут покинуть дом. Карен рассказала, что у стражей порядка не было ордера на обыск и она могла отказать им, но слова офицера серьёзно её напугали, сообщает FoxNews.
Когда офицер заявил, что было совершено преступление и что Брюс Макартур уже арестован, я поняла, насколько всё серьёзно. Он также сказал мне: "Карен, не надо ему сочувствовать, у нас никогда не было столько улик против одного человека"
Фото © Oxygen
Карен познакомилась с Брюсом более десяти лет назад через свою сестру. В то время мужчина только основал собственную компанию по ландшафтному дизайну и нуждался в помещении, где бы он мог хранить оборудование. Но затем появились слухи об исчезновении мужчин нетрадиционной ориентации в их посёлке в Торонто. Полиция выяснила, что жертвами Брюса стали восемь человек, останки семерых были найдены в цветочных горшках во дворе Карен. Останки восьмой жертвы обнаружили в овраге у того же участка.
Фото © Oxygen
В 2019 году Брюс признал себя виновным. Прокурор сообщила, что совершённые с 2010 по 2017 год убийства были также связаны с сексуальным насилием или принудительным заключением. Несколько жертв были задушены. В итоге мужчину приговорили к пожизненному заключению. В документальном фильме Карен заключила, что нужно с особой внимательностью относиться к тем людям, которые живут рядом с вами.
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