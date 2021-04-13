Девушку-хирурга отстранили от работы из-за видео, где она весело танцует, размахивая жиром пациентов

Пластический хирург Карен Трисолио Гарсия из Рибейран-Прету, Бразилия, объединила в себе две страсти: к медицине и к блогингу. Девушка ведёт популярный тикток-аккаунт, где размещает ролики с весёлыми танцами, хвастается пышными формами и показывает видео с работы своим 643 тыс. подписчиков.

Видео © Twitter / Metropoles

Однако недавно улыбчивая Карен поделилась такими кадрами, которые повергли в шок не только пользователей, но и медицинское сообщество. Доктор веселилась под музыку, держа в руках кожу и пакеты с удалённым жиром своих пациентов.

Скриншот © TikTok / minhacirurgiaoficial

При этом обескураживающие ролики она снабдила надписями под стать. Кадр с одним пакетом она подписала: "Это грудь", с другим: "Это подмышечный жир". А на другом ролике она держала кусок кожи с жиром, добавив несколько смайликов, в том числе в виде сердца, и фразу "Сегодняшний трофей".

Видео © TikTok / minhacirurgiaoficial

Веселье вышло девушке боком. Региональный медицинский совет штата Сан-Паулу счёл действия Карен неэтичными, выявил ещё несколько нарушений и принял решение отстранить её от работы, пишет The Sun. Действие лицензии пластического хирурга приостановлено на время расследования. Если бразильянку признают виновной в неправомерных действиях, она может лишиться лицензии навсегда.

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