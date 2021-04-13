Девушку-хирурга отстранили от работы из-за видео, где она весело танцует, размахивая жиром пациентов
Медработница показала зрителям такие тонкости своей работы, которые предпочли бы не видеть ни они, ни её коллеги.
Пластический хирург Карен Трисолио Гарсия из Рибейран-Прету, Бразилия, объединила в себе две страсти: к медицине и к блогингу. Девушка ведёт популярный тикток-аккаунт, где размещает ролики с весёлыми танцами, хвастается пышными формами и показывает видео с работы своим 643 тыс. подписчиков.
Видео © Twitter / Metropoles
Однако недавно улыбчивая Карен поделилась такими кадрами, которые повергли в шок не только пользователей, но и медицинское сообщество. Доктор веселилась под музыку, держа в руках кожу и пакеты с удалённым жиром своих пациентов.
При этом обескураживающие ролики она снабдила надписями под стать. Кадр с одним пакетом она подписала: "Это грудь", с другим: "Это подмышечный жир". А на другом ролике она держала кусок кожи с жиром, добавив несколько смайликов, в том числе в виде сердца, и фразу "Сегодняшний трофей".
Видео © TikTok / minhacirurgiaoficial
Веселье вышло девушке боком. Региональный медицинский совет штата Сан-Паулу счёл действия Карен неэтичными, выявил ещё несколько нарушений и принял решение отстранить её от работы, пишет The Sun. Действие лицензии пластического хирурга приостановлено на время расследования. Если бразильянку признают виновной в неправомерных действиях, она может лишиться лицензии навсегда.
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