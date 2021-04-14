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"Я крутой, мне можно": Скандального мажора задержали в Москве за то, что он отстрелил ухо девушке

Сын московского бизнесмена Константина Шарыго Александр снова попал в неприятности с законом. 7 марта к нему в квартиру пришла подруга со своей приятельницей — они собирались отметить грядущий Международный женский день. Компания устроила алкогольные посиделки, в ходе которых парень начал вести себя агрессивно, достал пистолет и стал им размахивать.

14 апреля 2021, 11:10

Фото © Telegram / Mash. Скриншот © "Россия 1"

Во время вечеринки Шарыго несколько раз приставлял оружие к голове своей подруги и в какой-то момент выстрелил ей в ухо. Девушка перестала слышать, а из раны потекла кровь. Она вместе с приятельницей покинула квартиру и обратилась к врачу. По словам пострадавшей, во время опасного "развлечения" парень повторял, что он "крутой, ему всё можно, даже стрелять".

Фото © Telegram / Mash. Скриншот © "Россия-1"

Фото © Telegram / Mash. Скриншот © "Россия-1"

По данным "Рен-ТВ", Шарыго-младшего задержали в Москве только 13 апреля, когда с момента нападения прошло больше месяца. В отношении него завели уголовное дело о причинении лёгкого вреда здоровью и отпустили под подписку о невыезде.

В 2016 году Шарыго проходил подозреваемым по делу об изнасиловании его бывшей подруги — модели Анны Лисовской. Тогда он сам сдался полиции и был арестован. Парень отсидел в СИЗО около года и был освобождён под подписку о невыезде. Однако после его задерживали в Бресте с наркотиками в состоянии алкогольного опьянения.

Военный атташе РФ закатил "антиковидную" вечеринку в Риге, показывая соседям неприличные жесты

Военный атташе РФ закатил "антиковидную" вечеринку в Риге, показывая соседям неприличные жесты

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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