Дело о пропаже мамы с сыном раскрыли спустя 20 лет, когда вдова рассказала о тёмном прошлом мужа
Родственники пропали в 2002 году, и владельцы фермы, где работала женщина, утверждали, что Анджела переночевала у них и рано утром уехала, поймав случайную машину.
Фото © Daily Star
Барбара Крузен из Арканзаса рассказала ФБР, что покойный муж Кларенс Крузен убил молодую мать и её четырёхлетнего сына, а затем уничтожил их тела в печи на своей ферме. Леденящее душу признание наконец ответило на вопрос, что случилось с Анджелой Мак Кокс и её маленьким Майки, сообщает Daily Star.
Фото © Daily Star
Барбара объяснила, что пришла в полицию только сейчас, так как боялась за свою жизнь. Муж ей угрожал, и только после его смерти женщина набралась смелости. По её словам, они были в хороших отношениях с Анджелой. В 2002 году девушка устроилась работать на их ферму. И супруги даже приглядывали за её сыном, когда Анджеле нужно было уехать в Калифорнию. Барбара и Кларенс хотели усыновить мальчика, но его мама, несмотря на первоначальное согласие, отказалась. Это и вывело из себя мужчину.
Фото © Daily Star
Супруги сказали, что в таком случае Анджела должна забрать сына, поскольку они не соглашались быть няньками. После того как женщина приехала, Кларенс убил семью. Когда полиция расследовала дело об их пропаже, муж с женой рассказали, что Анджела и мальчик переночевали у них дома, а после уехали автостопом. "Я надеюсь, что моё признание принесёт некоторое облегчение родственникам погибших", — заявила Барбара.
Сам Кларенс погиб в 2012 году из-за смертельного ранения, которое он получил во время работы. Мужчина повздорил с коллегой из-за оплаты услуг автотранспортной компании.
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