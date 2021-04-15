Дело о пропаже мамы с сыном раскрыли спустя 20 лет, когда вдова рассказала о тёмном прошлом мужа

Барбара Крузен из Арканзаса рассказала ФБР, что покойный муж Кларенс Крузен убил молодую мать и её четырёхлетнего сына, а затем уничтожил их тела в печи на своей ферме. Леденящее душу признание наконец ответило на вопрос, что случилось с Анджелой Мак Кокс и её маленьким Майки, сообщает Daily Star.

Фото © Daily Star

Барбара объяснила, что пришла в полицию только сейчас, так как боялась за свою жизнь. Муж ей угрожал, и только после его смерти женщина набралась смелости. По её словам, они были в хороших отношениях с Анджелой. В 2002 году девушка устроилась работать на их ферму. И супруги даже приглядывали за её сыном, когда Анджеле нужно было уехать в Калифорнию. Барбара и Кларенс хотели усыновить мальчика, но его мама, несмотря на первоначальное согласие, отказалась. Это и вывело из себя мужчину.

Фото © Daily Star

Супруги сказали, что в таком случае Анджела должна забрать сына, поскольку они не соглашались быть няньками. После того как женщина приехала, Кларенс убил семью. Когда полиция расследовала дело об их пропаже, муж с женой рассказали, что Анджела и мальчик переночевали у них дома, а после уехали автостопом. "Я надеюсь, что моё признание принесёт некоторое облегчение родственникам погибших", — заявила Барбара.

Сам Кларенс погиб в 2012 году из-за смертельного ранения, которое он получил во время работы. Мужчина повздорил с коллегой из-за оплаты услуг автотранспортной компании.

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