Блогерша показала, какими жуткими прыщами покрылось её лицо из-за косметики от Оксаны Самойловой

Бьюти-блогерша с ником raya.ro пополнила ряды недовольных пользователей. Девушка пожаловалась в " Тиктоке ", что чуть больше 10 дней пользовалась косметикой от бренда Оксаны, из-за чего её лицо покрылось страшной сыпью. Тиктокерше пришлось обращаться к косметологу, чтобы справиться с неприятными последствиями, что ей дорого обошлось.

Я прошла две чистки у косметолога, сдавала анализы. Сам приём у косметолога... всё вышло очень дорого. Эта косметика не стоит своих денег. Это слишком дорого, чтобы потом иметь такие последствия

"Понравилась ли мне данная косметика? <...> Вот этот набор стоит в районе пяти тысяч. А лечение кожи от этого набора потом будет стоить в районе десяти тысяч", — негодовала девушка в другом ролике. Она посоветовала пользователям беречь свою кожу.

Однако не все юзеры оказались готовы поверить тиктокерше на слово. Часть из них писали, что она, видимо, и раньше имела проблемы с кожей, а сейчас просто решила "похайпить". Но девушка уверяла их в обратном. "К сожалению, именно из-за косметики у меня пошла такая сыпь, а именно после скраба и тоника. <...> Как объяснила косметолог, скраб травмирует кожу, а тоник, который я использовала после, разнёс "заразу" по этим микротравмам", — отмечала raya.ro. А другие пользователи поделились подобными историями. Ранее среди пострадавших оказалась также экс-участница "Дома-2" Виктория Комиссарова.