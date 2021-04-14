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Блогерша показала, какими жуткими прыщами покрылось её лицо из-за косметики от Оксаны Самойловой

В 2020 году Оксана Самойлова запустила свою линейку уходовой косметики Sammy Beauty. Супругу Джигана сразу же обвинили в плагиате бьюти-бренда Кайли Дженнер. Но на этом проблемы не закончились: на качество продукта стали жаловаться покупатели.

14 апреля 2021, 12:42

Скриншот © TikTok / raya.ro. Фото © Instagram / rogozina_raya

Бьюти-блогерша с ником raya.ro пополнила ряды недовольных пользователей. Девушка пожаловалась в "Тиктоке", что чуть больше 10 дней пользовалась косметикой от бренда Оксаны, из-за чего её лицо покрылось страшной сыпью. Тиктокерше пришлось обращаться к косметологу, чтобы справиться с неприятными последствиями, что ей дорого обошлось.

Видео © TikTok / raya.ro

Я прошла две чистки у косметолога, сдавала анализы. Сам приём у косметолога... всё вышло очень дорого. Эта косметика не стоит своих денег. Это слишком дорого, чтобы потом иметь такие последствия

Raya.ro, бьюти-блогер

Скриншот © TikTok / raya.ro. Фото © Instagram / rogozina_raya

Скриншот © TikTok / raya.ro. Фото © Instagram / rogozina_raya

"Понравилась ли мне данная косметика? <...> Вот этот набор стоит в районе пяти тысяч. А лечение кожи от этого набора потом будет стоить в районе десяти тысяч", — негодовала девушка в другом ролике. Она посоветовала пользователям беречь свою кожу.

Фото © Instagram / rogozina_raya

Фото © Instagram / rogozina_raya

Однако не все юзеры оказались готовы поверить тиктокерше на слово. Часть из них писали, что она, видимо, и раньше имела проблемы с кожей, а сейчас просто решила "похайпить". Но девушка уверяла их в обратном. "К сожалению, именно из-за косметики у меня пошла такая сыпь, а именно после скраба и тоника. <...> Как объяснила косметолог, скраб травмирует кожу, а тоник, который я использовала после, разнёс "заразу" по этим микротравмам", — отмечала raya.ro. А другие пользователи поделились подобными историями. Ранее среди пострадавших оказалась также экс-участница "Дома-2" Виктория Комиссарова.

У меня такая же реакция была. Месяц уже не могу вылечить кожу

Аnastasiaandree1

Я пользовалась этой же косметикой, и у меня через 30 минут началась жуткая аллергия, которую я две недели лечила

Anzhe_li_ka

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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