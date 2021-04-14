Пациентка сделала вакцину от CoViD и превратилась в "чудовище", покрывшись сыпью и волдырями

Тело Сьюзи стало опухать, покрылось волдырями и сыпью, которые ощущались как "ожог третьей степени". "Мне казалось, что я была в "Чужом", потому что из моей руки выходили пузыри. Это было ужасно. Моё лицо стало огромным. Я была монстром". Испуганная дочка женщины умоляла мать обратиться в больницу, боясь, что та не выживет.

Моя 19-летняя дочь писала мне с работы и говорила: "Мама, мама, CoViD". Она была в ужасе Сьюзи Форбс

Фото © Twitter / TheSun

По словам Сьюзи, придя на вакцинацию, она предупредила врача, что раньше у неё наблюдалась аллергия на пенициллин и противозачаточные препараты. Также женщина страдала редким синдромом Гийена — Барре, при котором иммунная система атакует собственные нервные клетки. Кроме того, на момент вакцинации она принимала обезболивающие из-за перелома запястья. Однако доктор заверил её, что всё будет хорошо.

В итоге пострадавшей пациентке выписали антигистаминные препараты и стероиды, но сначала ситуация только ухудшилась. Прошло три недели, прежде чем сыпь начала утихать, пишет The Sun. Однако, по словам Сьюзи, у неё на теле остались шрамы, от которых уже не избавиться.

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