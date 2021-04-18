Девушке-охраннику дали срок, увидев тату на её бедре, которое рассекретило роман с заключённым

22-летняя Скарлетт Элдрич из Йоркшира, Великобритания, попала в непростую ситуацию. Девушка работала охранником в тюрьме строгого режима, в которой и познакомилась с заключённым Джонсом. Однажды он заметил синяк на лице Скарлетт, который оставил её парень, и решил утешить девушку. Так один разговор превратился в несколько, расстроенная охранница пыталась развеселиться, флиртуя с Джонсом, а тот явно добивался её расположения.

Фото © Facebook / Scarlett Aldrich

Коллега заметил странное поведение охранницы и предупредил её о том, как всё выглядит со стороны. Однако девушка убедила его в том, что ничего не происходит. Тем временем Скарлетт тайком пронесла преступнику телефон с сим-картой, чтобы он мог в любое время связаться с ней или прислать угрозу её парню. Девушка даже сделала тату с номером его камеры на бедре, фото которого позже обнаружили среди его вещей, пишет Metro.

Фото © Facebook / Scarlett Aldrich

Против охранницы возбудили уголовное дело, а позже суд приговорил её к десяти месяцам лишения свободы. Ситуацию ухудшило то, что оба её родителя — и мать, и отчим — всю жизнь работали в полиции, а сама Скарлетт перед службой прошла специальный тренинг, на котором будущих сотрудников учили противостоять уловкам заключённых. При смягчении приговора судья учёл тот факт, что девушка была не в себе из-за парня, склонного распускать руки. А также она вскоре прекратила общение с Джонсом, когда он попросил её накопить пять тысяч фунтов (около 527 тысяч рублей) и передать их его другу на свободе.

Фото © Facebook / Scarlett Aldrich

Вы прошли специальный тренинг и знали, насколько коварны бывают заключённые. Но, несмотря на это, вы поддались чарам человека, который отбывает срок за вооружённое ограбление. Ваше преступление очень серьёзно, ведь вы должны были следить за порядком в тюрьме строгого режима Судья Джон Текрей

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