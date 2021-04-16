На жуткий рисунок 5-летней девочки не обращали внимания, пока она не умерла из-за зверств родителей
Отца, мачеху и бабушку замученной до смерти малышки ждёт суд. Им грозит пожизненный срок.
Пятилетняя девочка из Гонконга, Китай, умерла после того, как над ней долгое время издевались в семье. Когда малышку доставили в больницу, на её теле обнаружили 130 ран и шрамов, часть из которых была нанесена ножницами и тростью. Крошку морили голодом, бросали вверх так, что она разбивала голову о потолок. Она была так истощена, что не смогла бороться с бактериальной инфекцией, с которой её в итоге доставили в больницу, где малышка умерла.
При этом у общественности возникли вопросы, почему в течение такого долгого времени зверства семьи оставались без внимания. К делу о гибели девочки был приложен её пугающий рисунок, который стал предвестником смерти. На нём изображён дом с покрытыми кровью потолком, полом и стенами.
Фото © Facebook / 24/7 Guayaramerin
В убийстве признали виновными 29-летнего отца девочки Чэнь Хайпина и её 30-летнюю мачеху Хуан Сяотун. Также в жестоком обращении с детьми обвинили и 56-летнюю бабушку, пишет The Sun. Всех троих скоро ждёт суд и максимальная мера наказания.
Выбор редакции
Жуткое зрелище: сотни разбитых пробирок с кровью обнаружили на улице в Москве
"Рядом с ним мне хочется быть женщиной": Звезда Comedy Woman закрутила новый роман после развода с тираном-иорданцем
Прижигал руки и ноги утюгом: жителя Кузбасса обвиняют в истязании пасынка
Парень стал посмешищем во время видеозвонка жены, решив, что его никто не видит в зелёном костюме
"Это её очередные фейки": Друг Джигарханяна опроверг обвинения Цымбалюк-Романовской в неухоженности могилы актёра
Комментариев: 0