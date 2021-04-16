На жуткий рисунок 5-летней девочки не обращали внимания, пока она не умерла из-за зверств родителей

Пятилетняя девочка из Гонконга, Китай, умерла после того, как над ней долгое время издевались в семье. Когда малышку доставили в больницу, на её теле обнаружили 130 ран и шрамов, часть из которых была нанесена ножницами и тростью. Крошку морили голодом, бросали вверх так, что она разбивала голову о потолок. Она была так истощена, что не смогла бороться с бактериальной инфекцией, с которой её в итоге доставили в больницу, где малышка умерла.