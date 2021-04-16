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На жуткий рисунок 5-летней девочки не обращали внимания, пока она не умерла из-за зверств родителей

Отца, мачеху и бабушку замученной до смерти малышки ждёт суд. Им грозит пожизненный срок.

16 апреля 2021, 13:27

Фото © Facebook / 24/7 Guayaramerin, Twitter / insight_co_kr

Пятилетняя девочка из Гонконга, Китай, умерла после того, как над ней долгое время издевались в семье. Когда малышку доставили в больницу, на её теле обнаружили 130 ран и шрамов, часть из которых была нанесена ножницами и тростью. Крошку морили голодом, бросали вверх так, что она разбивала голову о потолок. Она была так истощена, что не смогла бороться с бактериальной инфекцией, с которой её в итоге доставили в больницу, где малышка умерла.

Фото © Facebook / 24/7 Guayaramerin, Twitter / insight_co_kr

Фото © Facebook / 24/7 Guayaramerin, Twitter / insight_co_kr

При этом у общественности возникли вопросы, почему в течение такого долгого времени зверства семьи оставались без внимания. К делу о гибели девочки был приложен её пугающий рисунок, который стал предвестником смерти. На нём изображён дом с покрытыми кровью потолком, полом и стенами.

Фото © Facebook / 24/7 Guayaramerin

Фото © Facebook / 24/7 Guayaramerin

В убийстве признали виновными 29-летнего отца девочки Чэнь Хайпина и её 30-летнюю мачеху Хуан Сяотун. Также в жестоком обращении с детьми обвинили и 56-летнюю бабушку, пишет The Sun. Всех троих скоро ждёт суд и максимальная мера наказания.

Отца и мачеху приговорили к виселице, когда узнали, какой страшной смертью умерла их дочь

Отца и мачеху приговорили к виселице, когда узнали, какой страшной смертью умерла их дочь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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