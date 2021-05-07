Истребитель адских машин: как танковый ас Лавриненко за 73 дня уничтожил 52 фашистских танка

Оглавление Рассчитаться с Гитлером Против Гудериана Один против всех На Волоколамском Смерть в Горюнах

Рассчитаться с Гитлером

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Дмитрий появился на свет на Кубани в семье казака, рос без отца — тот погиб в Гражданскую. В 1941 году Дмитрию исполнилось 27 лет, он был уже опытным и знающим командиром. Женился летом 1941 года. Мать Матрёна вспоминала, как он подъехал к дому в городе Станиславе, где квартировалась 15-я танковая дивизия, прямо на танке — привёз невесту Нину. На руках занёс отбивающуюся от стеснения девушку в дом. Они расписались в Виннице и расстались под Сталинградом, чтобы больше никогда не увидеться.

15-я танковая дивизия вступила в военные действия не сразу. Сначала корпус перекинули под Гомель, а потом — обратно на Украину, под Житомир. Здесь танкисты впервые вступили в бои с гитлеровцами. Лавриненко в них не участвовал — его танк по досадной случайности получил повреждение. Несмотря на приказ уничтожить бронированную машину, командир экипажа сумел найти тягач и отбуксировать её в ремонт. Что это был за танк, сейчас сложно сказать — дивизия была укомплектована лёгкими БТ и средними Т-28.

Пока шёл ремонт, остатки 15-й танковой дивизии были уничтожены в сражениях с танковой группой фон Клейста, а сама дивизия — расформирована. Лавриненко попал в четвёртую танковую бригаду генерала Катукова. К концу лета в бригаду пришли КВ и первые "тэтридцатьчетвёрки". Когда Лавриненко назначили командиром взвода "тэтридцатьчетвёрок", он произнёс фразу, которую его сослуживцы запомнили на всю жизнь: "Вот теперь-то я с Гитлером рассчитаюсь!". И действительно рассчитался — в гитлеровской армии были асы-танкисты, которые имели куда больший счёт, чем вышел у Лавриненко. Но они прошли всю войну, тогда как Лавриненко судьба отпустила всего ничего.

Против Гудериана

Фото © Getty Images / Roger Viollet

Свою выучку и отвагу ст. лейтенант впервые продемонстрировал в боях под городом Мценском, где советским танкистам пришлось сдерживать мощь второй танковой группы Гудериана. Германские части были укомплектованы 994 лёгкими и средними танками Pz.II и Pz.III. Сам Гудериан признавал, что под Мценском его армия пережила "тяжёлый момент". Фашисты впервые осознали, что у русских появились машины, способные противостоять их хвалёным Pz. Гудериан понёс ощутимые потери, было приостановлено наступление в сторону Тулы.

В боях с частями Гудериана Лавриненко уничтожил 16 немецких Pz. Разумеется, большая доля заслуг была и на экипаже — водитель Бедный, радист Шаров и заряжающий Пономаренко несли свою службу на отлично. Но наводил орудие на цель и стрелял сам командир экипажа — Лавриненко. Наводчика в Т-34-76 не было.

6 октября у деревни Первый Воин прорвавшиеся танки Гудериана смяли позиции противотанковых пушек и стали разутюживать окопы, в которых залёг миномётный взвод. Генерал Катуков послал на выручку миномётчикам четыре Т-34 под командованием Лавриненко. Перед своими бойцами Дмитрий поставил конкретную задачу: умереть, но миномётчиков выручить!

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Пономаренко вспоминал: "Выскакиваем мы на бугор, а там немецкие танки шныряют. Я остановился. Лавриненко — удар! По тяжёлому танку. Потом видим, между горящими БТ появился ещё один средний танк — разбили и его. Видим, ещё один убегает. Выстрел! Есть три танка! Экипажи разбегаются. В 300 метрах вижу ещё один танк, показываю его командиру, а он — настоящий снайпер. Со второго снаряда разбил и этот... Так миномётную роту и спасли!»

В том бою взвод Лавриненко атаковал гитлеровцев несколько раз, с разных сторон, создавая впечатление, что сил у русских много, а когда получил приказ отходить, танкисты посадили на броню выживших миномётчиков и вывезли их с поля боя. Тяжёлым танком, о котором вспоминал Пономаренко, в 1941 году мог быть танк Pz.IV — его броня достигала 50 мм, а вооружение состояло из 75-миллиметровой пушки и двух пулемётов.

В следующем бою Лавриненко пустился на хитрость: он спрятал танки в лесу, а на позициях установил макеты из брёвен. Фашисты обрушили огневую мощь своих "панциренов" на ложные цели, а когда подошли поближе, Лавриненко расстрелял их с боку. В тот раз он лично подбил девять танков, две пушки и уничтожил два взвода вражеских солдат. Ещё шесть танков Лавриненко подбил, обороняя ж/д мост через речку Зушу.

Один против всех

Фото © ТАСС

В середине октября танкистов Катукова отправили защищать Москву на Волоколамском направлении. В пути Лавриненко с экипажем отстал от своих, и по дроге его перехватил комендант города Серпухова командир бригады Фирсов. Оказалось, по дороге от Малоярославца на Серпухов идёт колонна гитлеровцев. Защищать город некому — части Красной армии ещё не подошли. Единственная надежда — Т-34 Лавриненко.

Дмитрий приказ защитить город в одиночку выполнил. Он поставил свою "тэтридцатьчетвёрку" в засаду у села Высокиничи, подпустил немцев поближе и расстрелял колонну, сразу уничтожив две пушки. Фашисты решили было развернуть против танка третью, но Т-34 выехал на дорогу, растолкал грузовики и раздавил орудие. Подоспевшая советская пехота "разобралась" с уцелевшими гитлеровцами. Фирсову Лавриненко отдал трофеи: автоматы, миномёты, мотоциклы и четвёртую пушку с боекомплектом. А штабную машину фрицев танкисты отогнали к своим — в ней оказались важные бумаги, которые сразу же доставили в Москву.

На Волоколамском

С конца октября Лавриненко вместе с другими танкистами сдерживал атаки фашистов на Москву со стороны Волоколамского шоссе. В его группу входило шесть таков — три лёгких БТ-7 и Т-34. Однажды у деревни Лысцево отряд нарвался на 18 гитлеровских Pz. Короткий бой шёл всего восемь минут. Немцы сожгли два БТ, подбили два Т-34 и сами понесли потери — семь фашистских Pz сгорели. Оставшаяся "тэтридцатьчетвёрка" Дмитрия и БТ лейтенанта Маликова ворвались в Лысцево и добили немецких автоматчиков. Но тут оказалось, что немцы уже обошли Лысцево. Дмитрий не растерялся и, выйдя с боку к танкам врага, открыл по колонне огонь. Он в одиночку расстрелял головные танки, затем подбил танки в хвосте, сделал несколько выстрелов по колонне, подбив шесть Pz, а затем улизнул от врага оврагами.

БТ-7. Фото © Wikipedia

18 ноября Лавриненко отомстил немцам за смерть генерала Панфилова, убитого осколком мины. Действовал скорее на нервах, чем по расчёту. Т-34 на скорости вышел навстречу восьми немецким Pz и, остановившись буквально в 50 метрах от колонны, в упор расстрелял семь бронированных машин. Восьмой танк сумел уйти — у Лавриненко заклинило пушку.

Воспользовавшись этим, один из подошедших со стороны полей немецких Pz подбил Т-34. Дмитрий уцелел чудом, водитель Бедный погиб на месте, а радист Шаров был тяжело ранен и скончался, когда командир вытащил его наружу. 5 декабря 1941 года ст. лейтенанта Лавриненко представили к званию Героя Советского Союза. К этому времени он уничтожил уже 37 фашистских Pz.

Смерть в Горюнах

Фото © ТАСС / Михаил Савин

В декабре советское командование начало наступление в направлении Истры. 18 декабря рота Дмитрия Лавриненко взяла село Гряды, после чего танкисты сгоряча решили взять ещё один населённый пункт — Покровское. Как раз в это время десять немецких Pz с десантом и противотанковыми пушками стали заходить в тыл к советским танкистам. Как пишет в книге "Советские танковые асы" автор Михаил Барятинский, Дмитрий Лавриненко разгадал манёвр и развернул роту навстречу противнику. Немцы угодили прямиком в клещи: с другой стороны подошли советские части. В бою добычей Лавриненко стали тяжёлый немецкий танк, две пушки и 50 врагов.

Однако фашисты отыгрались за неудачу: они обстреляли деревню Горюны, где находилась рота Лавриненко, из миномётов — и Дмитрий погиб. Он упал в снег, не дойдя до своей "тэтридцатьчетвёрки" всего несколько шагов — осколок мины сделал своё чёрное дело. За два с половиной месяца Дмитрий участвовал в 27 танковых схватках и уничтожил 52 гитлеровских танка. Он так и не узнал, что через четыре дня пришло известие о награждении его орденом Ленина. Звание Героя Советского Союза танкисту присвоили значительно позже — 5 мая 1990 года.