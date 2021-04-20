"Будет жарко": "Вице-мисс Приморье" снимала пьяный отрыв с моделями перед тем, как авто упало с моста
18 апреля пять красавиц в сопровождении одного парня отправились из Владивостока в посёлок Нововарваровка, где располагается турбаза. Компания, по их словам, решила "устроить треш", предварительно закупившись значительным количеством алкоголя.
Фото © Instagram / kornilova.dasha
Начало веселья девушки, которые активно вели соцсети, показывали в прямом эфире, не подозревая, что запечатлевают последние мгновения жизни для троих из "тусовки". Когда их "лексус" с "крутыми номерами" заехал на мост, ведущий в тот самый посёлок, случилась трагедия. По версии следствия, парень, который был за рулём, не справился с управлением, машина сорвалась в реку вместе с частью моста.
Видео © Instagram / kornilova.dasha
Трём инста-моделям, которые находились на заднем сиденье, удалось спастись из тонущего автомобиля благодаря тому, что в нём лопнули стёкла. Среди них была и "вице-мисс Приморье — 2012", блогерша и модель Дарья Корнилова. Девушка сообщила у себя в инстаграме, что жива и находится на допросе, пишет kp.ru. Судя по соцсетям, она замужем и воспитывает ребёнка.
Мы с девочками находимся на допросе, вся информация предоставляется только органам. Мы с девочками находимся в крайне тяжёлом состоянии
По информации источников, все девушки и парень были мало знакомы. По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Тело одной девушки нашли в машине, тело мужчины и ещё одной пассажирки ещё ищут. Расследование продолжается.
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