Мастер по наращиванию показала жуткие кадры, во что превратятся ресницы, если не ухаживать за ними

Косметолог из Лондона под ником Ipek поделилась неприятными кадрами, на которых она запечатлела наращённые ресницы одной из своих клиенток. Дело в том, что девушка не ухаживала за ними должным образом, в результате чего на веке образовалась корка. Даже специалисты по ресницам пишут в комментариях под видео в TikTok, что это худшее наращивание, которое они когда-либо видели.

Скриншот видео © TikTok / ipsbeauty

Жёлтые сгустки — это остатки макияжа, уходовых средств и грязь. Однако девушка поспешила успокоить своих подписчиков, рассказав, что таких последствий легко избежать, необходимо просто чистить ресницы каждый день. Врач общей практики Сара Джарвис подтвердила The Sun, что подобное состояние не является опасным, однако вылечиться от него не так-то просто.

Блефарит, или воспаление век, является распространённым и очень неприятным состоянием. Это может привести к опухшим красным векам, выделениям и шелушению кожи, а также к воспалённым песчаным глазам. Хотя это редко опасно, от него не так легко избавиться. Может пройти несколько месяцев, прежде чем веки придут в норму Сара Джарвис

Скриншот видео © TikTok / ipsbeauty

Пользовательница Ipek также отдельно записала туториал, как правильно ухаживать за наращёнными ресницами. Достаточно смочить ватный диск мицеллярной водой, а затем сильно подуть на него до образования пены, которой и нужно аккуратно чистить веко.

Авторы