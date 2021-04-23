Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Модель получила настолько сильный ожог в салоне красоты, что теперь она боится лишиться работы

Девушка, которая отмечает, что она международная модель, боится за свою карьеру.

23 апреля 2021, 10:37

Фото © Instagram / lana__voron

В феврале 2021 года модель Лана Воронова из Красноярска отправилась в салон красоты на криолиполиз — процедуру для похудения, при которой аппарат помещается на нужный участок и происходит охлаждение подкожно-жировой ткани, что приводит к распаду жировых клеток. Девушка хотела довести фигуру до совершенства, но в итоге получила ожоги, от которых остались страшные шрамы.

Фото © Instagram / lana__voron

Фото © Instagram / lana__voron

При этом сначала в медцентре заверяли, что это нормальная реакция на процедуру и у девушки не останется никаких следов, пишет kp.ru. Хотя Лана в это время страдала от боли и боялась, что её карьере модели придёт конец.

Всё кровоточило, боль такая, что я даже по квартире ходить не могла. Обратилась к врачу, медики сразу назначили капельницы, противоожоговые средства и "обрадовали": шрамы останутся! Это может поставить крест на карьере, для модели нельзя иметь подобные следы на теле. Я консультировалась с хирургами насчёт удаления шрамов при помощи лазера и шлифовки, но следы всё равно будут, разве что менее заметные, чудес не бывает

Лана Воронова

Фото © Instagram / lana__voron

Фото © Instagram / lana__voron

Девушка подала заявление в полицию. Но в итоге с салоном ей удалось договориться о моральной компенсации в размере 50 тыс. руб. Также ей должны будут полностью возместить стоимость лечения и коррекции шрамов.

Фото © Instagram / lana__voron

Фото © Instagram / lana__voron

Однако в отношении медцентра всё равно завели дело, так как выяснилось, что он работал без лицензии. "По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщили в СУ СК.

Ведущая с Украины сообщила о смерти монстра, пытавшегося изнасиловать её на глазах у маленького сына

Ведущая с Украины сообщила о смерти монстра, пытавшегося изнасиловать её на глазах у маленького сына

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Красотка сбежала из Северной Кореи 14 лет назад, но до сих пор скрывается от киллеров Ким Чен Ына

вчера в 15:32

Косметолог дала советы, как избавиться от следов усталости на лице

24 февраля, 15:21

Девушка оказалась в инвалидном кресле из-за вакцины от CoViD, после которой её ноги покрылись язвами

сегодня в 08:57

В Забайкалье мужчина решил пострелять по банкам, но попал в 9-летнюю девочку

сегодня в 11:08

Когда нечего терять: как Мария Максакова объявила войну самому опасному человеку в России

сегодня в 11:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1