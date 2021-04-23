Модель получила настолько сильный ожог в салоне красоты, что теперь она боится лишиться работы

В феврале 2021 года модель Лана Воронова из Красноярска отправилась в салон красоты на криолиполиз — процедуру для похудения, при которой аппарат помещается на нужный участок и происходит охлаждение подкожно-жировой ткани, что приводит к распаду жировых клеток. Девушка хотела довести фигуру до совершенства, но в итоге получила ожоги, от которых остались страшные шрамы.

Фото © Instagram / lana__voron

При этом сначала в медцентре заверяли, что это нормальная реакция на процедуру и у девушки не останется никаких следов, пишет kp.ru. Хотя Лана в это время страдала от боли и боялась, что её карьере модели придёт конец.

Всё кровоточило, боль такая, что я даже по квартире ходить не могла. Обратилась к врачу, медики сразу назначили капельницы, противоожоговые средства и "обрадовали": шрамы останутся! Это может поставить крест на карьере, для модели нельзя иметь подобные следы на теле. Я консультировалась с хирургами насчёт удаления шрамов при помощи лазера и шлифовки, но следы всё равно будут, разве что менее заметные, чудес не бывает Лана Воронова

Фото © Instagram / lana__voron

Девушка подала заявление в полицию. Но в итоге с салоном ей удалось договориться о моральной компенсации в размере 50 тыс. руб. Также ей должны будут полностью возместить стоимость лечения и коррекции шрамов.

Фото © Instagram / lana__voron

Однако в отношении медцентра всё равно завели дело, так как выяснилось, что он работал без лицензии. "По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщили в СУ СК.

Авторы