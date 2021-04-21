Ведущая с Украины сообщила о смерти монстра, пытавшегося изнасиловать её на глазах у маленького сына

Только вчера поняла, что это уже была отлаженная и отработанная система. Он бьёт девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на всё, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы "Будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает всё, боясь боли. Мразота издевается как хочет, бьёт сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезде в Киев оставляет полуживую и/или мёртвую в купе, можно прикрыть, будто спит. Сам просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут, КТО это сделал. Ведь мразота ехал БЕЗ БИЛЕТА. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки

Анастасия Луговая