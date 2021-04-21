Ведущая с Украины сообщила о смерти монстра, пытавшегося изнасиловать её на глазах у маленького сына
В ночь с 31 июля на 1 августа 2020 года на Анастасию Луговую, которая ехала в поезде Мариуполь — Киев вместе с маленьким сыном, напал мужчина. Преступник жестоко избил её и пытался изнасиловать на глазах у ребёнка. "Всё время, пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мои сопротивления говорил: "Будь умницей, будь хорошей девочкой — и больше не пострадаешь", — вспоминала пострадавшая. Чудом вырвавшейся из лап монстра девушке пришлось долго восстанавливаться, и, даже когда нелюдь оказался за решёткой, она всё равно боялась за свою жизнь.
Сыну Анастасии пришлось заниматься с психологом, а сама она собрала всю волю в кулак и стала вести в "Инстаграме" дневник о пережитом, выступая против насилия. Недавно телеведущая поделилась новостью, которая помогла ей вздохнуть свободно. Пострадавшая отметила, что напавший на неё монстр умер в СИЗО в ожидании суда.
Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила всё это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдёт ли он меня, как дальше жить… Так вот, этот страх умер вместе с ним
Фото © Instagram / nastyalugova, VK / ПЛОХИЕ НОВОСТИ
По словам журналистки, её завалили вопросами о том, от чего умер преступник. Она отметила, что он скончался вследствие болезни, но точная причина будет установлена позже. Якобы на суде насильник заявлял, что у него рак, но это не было подтверждено.
Тем не менее журналистка собирается судиться дальше, пишет "Страна.ua". "У нас ещё много вопросов к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров в поездах", — отметила девушка. После чудовищного инцидента она также рассказывала про возможную страшную схему преступника, для которого, вероятно, стала не первой жертвой.
Видео © Instagram / nastyalugova
Только вчера поняла, что это уже была отлаженная и отработанная система. Он бьёт девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на всё, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы "Будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает всё, боясь боли. Мразота издевается как хочет, бьёт сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезде в Киев оставляет полуживую и/или мёртвую в купе, можно прикрыть, будто спит. Сам просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут, КТО это сделал. Ведь мразота ехал БЕЗ БИЛЕТА. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки
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