Мужа, жену и ещё двоих мужчин нашли мёртвыми на дне заброшенного колодца в Одесской области

25 апреля в одном из сёл в Белгород-Днестровском районе Одесской области, Украина, была сделана страшная находка. В заброшенном колодце обнаружили тела четырёх человек — троих мужчин и одной женщины.

Фото © Telegram / XYDESSA, Национальная полиция Украины

Как позже выяснилось, погибшими оказались местные жители в возрасте от 23 до 35 лет, сообщает агентство УНИАН. Среди них была супружеская пара.

Фото © Telegram / XYDESSA

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, гибель четырёх человек расследуется как несчастный случай. На месте работали спасатели и следователи. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в тонкостях трагедии.

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