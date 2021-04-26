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Мужа, жену и ещё двоих мужчин нашли мёртвыми на дне заброшенного колодца в Одесской области

Расследование страшного инцидента продолжается.

26 апреля 2021, 15:13

Фото © Национальная полиция Украины

25 апреля в одном из сёл в Белгород-Днестровском районе Одесской области, Украина, была сделана страшная находка. В заброшенном колодце обнаружили тела четырёх человек — троих мужчин и одной женщины.

Фото © Telegram / XYDESSA, Национальная полиция Украины

Фото © Telegram / XYDESSA, Национальная полиция Украины

Как позже выяснилось, погибшими оказались местные жители в возрасте от 23 до 35 лет, сообщает агентство УНИАН. Среди них была супружеская пара.

Фото © Telegram / XYDESSA

Фото © Telegram / XYDESSA

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, гибель четырёх человек расследуется как несчастный случай. На месте работали спасатели и следователи. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в тонкостях трагедии.

Найдена страшная переписка отца и мачехи, которые издевались над 5-летней дочкой, пока та не умерла

Найдена страшная переписка отца и мачехи, которые издевались над 5-летней дочкой, пока та не умерла

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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