Тайна китайского золота: за что Сталин расстрелял маршала Худякова и куда пропал самолёт с артефактами

История с пропавшим золотом Маньчжурии по праву занимает почётное место в ряду других тайн. Вопрос, куда делось золото, до сих пор будоражит умы многих российских историков. Но архивы КГБ не спешат раскрывать свои тайны...

Пленённый император

В 1932 году на территории Китая, захваченного японскими милитаристами, появилось марионеточное государство Маньчжоу-Го, во главе которого японцы поставили последнего представителя маньчжурской династии Айсинь Гьоро Пу И. В знак вассальной зависимости Пу И из рук японского императора получил символы власти — реликвии богини Аматэрасу: ритуальный меч и зеркало. Подлинной власти Пу И не имел, фактически Маньчжоу-Го управлял командующий Квантунской армией, однако Пу И имел свой двор и собственную казну.

Когда советские войска в 1945 году разгромили японцев и генерал Ямада Отодзо признал капитуляцию, Пу И с семьёй попытался улизнуть в Токио. Но когда император прибыл на военный аэродром Фентян в Мукдене, то был захвачен советским десантом маршала Худякова, командовавшего 12-й воздушной армией. Император оказался в плену. Сутки его держали в одном из подсобных помещений аэродрома, а потом вывезли в СССР. Как повествует легенда, следом за императором с аэродрома в воздух поднялся самолёт с золотым запасом Маньчжоу-Го.

Генри Пу И, последний император Китая, отправляется самолётом в Мукден (Шэньян), захваченный советской Красной армией. Фото © Keystone / Hulton Archive / Getty Images

После недолгих размышлений Сталин приказал доставить императора и его свиту, состоявшую из восьми человек, в Читу. 20 августа 1945 года арестованных разместили в обычном доме, окружённом высоким забором, на спецобъекте № 30 УНКВД. Снаружи дежурили автоматчики. Как сообщал один из охранников, у императора был обширный багаж, состоявший из огромных чемоданов и кожаных портфелей. Досматривать этот багаж охране запретили — офицеры, прибывшие вместе с пленными, указали, что они уже проверены и трогать их не надо. В Чите император прожил до октября, а потом его перевезли под Хабаровск на объект № 45 УНКВД. Пу И должен был участвовать в суде над японскими милитаристами. Пу И стал основным свидетелем обвинения и давал показания восемь дней.

Бедняга оказался в сложной ситуации: даже точное следование указаниям офицеров НКВД не сулило ему сохранения жизни. Император опасался, что его выдадут в Китай, где набирало силу коммунистическое движение под руководством Мао Цзэдуна. Он даже написал Сталину письмо с прошением предоставить ему убежище в СССР. Пу И пытался убедить вождя, что вполне ознакомился с коммунистической доктриной и готов даже вступить в партию. Однако у Сталина не было на него никаких планов, и в 1950 году императора выдали китайцам. Но через границу Пу И отправился с изрядно полегчавшими чемоданами. О золотом запасе Маньчжоу-Го он и не заикался. Так куда же делось золото? И что было в кожаных чемоданах и портфелях императора?

Золото Маньчжурии

Согласно самой распространённой легенде, маршал Сергей Худяков на аэродроме Фентян захватил золотой запас Маньчжоу-Го, подготовленный японцами для отправки в Токио. На двух самолётах этот запас и некоторые другие трофеи были отправлены в Москву. Однако до Москвы долетел только один самолёт. Второй исчез, сгинул. Именно это обстоятельство заставило Сталина новыми глазами посмотреть на командующего 12-й воздушной армии маршала Худякова. В связи с пропажей самолёта его арестовали и доставили в Москву. Однако при пристальной проверке выяснилось, что маршал авиации совсем не тот человек, за которого себя выдаёт. Настоящий Сергей Худяков — красный командир партизанского отряда — погиб во время Гражданской войны в 1918 году. Маршалом-самозванцем (!) оказался некий Арменак Ханферянц. Впрочем, биография его тоже была вполне себе героической: в 15 лет он ушёл из дома, работал в Баку учеником телефониста, водил знакомство со Сталиным, в 1918 году даже выпускал революционную газету "Искра" и добровольцем записался в Красную армию.

Фото © Public Domain

Но к концу Гражданской войны Ханферянц стал Худяковым. Как и где это произошло, не совсем ясно. По одной из легенд, он вроде бы взял фамилию павшего друга. Правда, непонятно зачем. По другой — он назвался чужой фамилией, когда попал в плен к туркам и опасался, что его убьют как армянина. Но где это произошло и при каких обстоятельствах, тоже неясно. Ещё один странный момент — его родные вплоть до 1945 года не знали, что он выжил в Гражданскую. Для всех он оставался Худяковым. Надо принять во внимание, что сменить фамилию и национальность человека могут заставить два обстоятельства. Первое — это угроза жизни, а второе — неблаговидный поступок, который нужно скрыть.

НКВД в 1945 году пошёл дальше: маршала заподозрили в том, что ещё в Баку он был завербован английской разведкой. Англичан до революции в Баку действительно было много, но зачем вербовать 15–16-летнего мальчишку? Следствие по делу о шпионаже и пропаже самолёта с золотом длилось четыре года. В 1949 году Худякова расстреляли, а его семья отправилась в ссылку в Красноярский край. А что золото? А золото так и не нашли!

Драгоценности императора

Ещё более интересная история — с личными драгоценностями императора Пу И. Разумеется, они сразу же были обнаружены офицерами НКВД, обыскивавшими императора и его свиту. В Хабаровске чемоданы с личной казной Пу И были изъяты, а их содержимое — описано и оценено. Всего в чемоданах находилось 111 золотых украшений общей стоимостью в 474 тысячи рублей (сейчас эту сумму считают сильно заниженной). Среди них были поистине уникальные вещи: крупный жемчуг, золотые диски, имеющие историческую ценность, золотая шкатулка, часы в виде жука, отделанные 174 бриллиантами и двумя рубинами, и множество других золотых безделиц, которыми так славится Восток.

Фото © Hulton Archive / Getty Images

Просто взять и отобрать у императора всё это не решились. Взяли хитростью: императору предложили передать драгоценности СССР "на восстановление народного хозяйства". Отказать людям, во власти которых он находился, Пу И не мог и передал драгоценности подполковнику М. Кудрявцеву.

Однако в воспоминаниях Пу И позже напишет, что отдал не всё. Самые дорогие безделицы он засунул в двойное дно одного из чемоданов, а то, что не вошло... велел выбросить! Племянники императора избавлялись от драгоценностей как могли: бесценный жемчуг сжигали в печах, а золотые безделицы рассовывали по укромным местам. Однажды кто-то из охранников нашёл золотой браслет в старом радиаторе, валявшемся во дворе. Разумеется, никто из китайцев не признался, что это вещь императора.

Неизвестной остаётся судьба японских реликвий, переданных советским властям, — зеркала и меча богини Аматэрасу. Впрочем, исследователь Дмитрий Лиханов считает, что личная шпага Пу И до конца 1950-х годов хранилась в Особом архиве в Москве, а потом её передали в один из музеев города, а сабля императора долгое время находилась в штабе Дальневосточного военного округа. Он же предполагает, что реликвии Аматэрасу, скорее всего, хранятся в личных коллекциях в Москве — возможно, у потомков тех офицеров, которые били японцев в 1945 году или охраняли императора.

Не пропавшее золото

Маршал Худяков. Фото © Public Domain

То, что при императоре были его драгоценности, совершенно точно. Личный переводчик императора Георгий Пермяков в интервью прямо рассказывал, что "гору золота" видел собственным глазами. Есть предположение, что драгоценности Пу И были попросту распроданы по бросовой цене, а деньги пошли в фонд восстановления народного хозяйства. В дальнейшем, разумеется, их продавали уже по настоящей цене. Как видите, Сталин был не так уж и неправ, когда после войны затеял дело о присвоении военных трофеев. Возможно, некоторую часть драгоценностей император сумел увезти на родину в Китай, где они точно пошли в казну.

Что же касается золотого запаса Маньчжурии, попавшего в Москву, то с ним всё ясно: отправляя Пу И обратно в Китай, Сталин приказал вернуть в Поднебесную и её золото. Тот же Пермяков присутствовал при описи и оценке золота и передаче его китайским властям в 1950 году.

А что же стало с другим самолётом? Какова судьба золота на его борту? Этого мы пока не знаем. Маршала Худякова реабилитировали в 1954 году по "вновь открывшимся обстоятельствам", а в 1965-м вернули ему все чины и награды. Значит, человек невиновен.

Но вопросы остаются. Учитывая, что дальность полёта самолётов СССР достигала 2,4–4,8 тысячи километров, диверсанту, находящемуся на борту самолёта с грузом золота, было бы нетрудно захватить управление и улететь хоть в Манилу, хоть в Юго-Восточную Азию, где ещё хозяйничали французы и британцы. По некоторым данным, золото перевозили на американском "Дугласе", дальность полёта которого составляла около 2200 километров. Но, возможно, самолёт с золотом и реликвиями богини Аматэрасу всё ещё лежит где-то в болотах Восточной Сибири и ждёт, когда его кто-нибудь отыщет.

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