"Его имя знали три человека в мире": Как советский суперагент добывал атомные секреты Оглавление Персей Предсмертные признания Сверхсекретное подтверждение Борец за мир Ложный след Юный вундеркинд Кем был самый таинственный атомный агент СССР, которого так и не смогли разоблачить. 41033 41033 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

В апреле 1991 года в одном из советских изданий вышла статья отставного полковника КГБ Владимира Чикова, в ней автор сообщал, что в 40-е годы СССР имел в Манхэттенском проекте, занимавшемся американской атомной бомбой, ещё одного человека. И, в отличие от физика Клауса Фукса, раскрытого ещё в 1950 году, этот агент, получивший кодовое имя Персей, так и не был разоблачён. Он играл ключевую роль в передаче американских атомных секретов в СССР (узнавшие о нём западные журналисты даже окрестили его "человеком, изменившим ход истории"). Но самое главное — на момент публикации он был ещё жив! С тех пор про таинственного советского суперагента вышло по меньшей мере 10 книг. Но его подлинную личность так и не удалось однозначно установить.

Персей

В СССР эту статью мало кто заметил. В стране разворачивались такие процессы, что всем было не до шпионских детективов. Однако в Америке она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Там знали, что в Лос-Аламосской лаборатории, где ковалась первая в мире атомная бомба, были люди, сотрудничавшие с советской разведкой. В частности, немецкий физик-эмигрант Клаус Фукс, коммунист по убеждениям. Он был разоблачён ещё в 1950 году и долгое время считался главным информатором советских спецслужб. Другой разоблачённый в то же время агент — Дэвид Грингласс — был мелким инженером и фигурой откровенно третьестепенной.

Дэвид Грингласс. Фото © Getty Images / Bettmann

Теперь же выходило, что американские спецслужбы проморгали важнейшего советского агента в самой засекреченной научной лаборатории в стране. СМИ нарекли таинственного Персея человеком, изменившим ход истории. Дело не в том, что советские учёные не способны были создать такое оружие. Скорее, переданная Фуксом и Персеем информация имела важное аппаратное значение. Сталин поначалу недоверчиво относился к теориям про оружие апокалиптической мощи, тем более что на дворе была война с Германией и средства и без того было куда потратить. Однако полученная из-за океана информация убедила его в том, что, несмотря на войну, никаких средств на его разработку жалеть нельзя, и советский атомный проект стал приоритетным. Не случись этого, скорее всего, работы начались бы только по окончании войны с Германией — и не факт, что успели бы завершиться к моменту смерти Сталина. А к этому времени в условиях атомной монополии США могло случиться многое.

Персей передал в СССР подробные сведения об устройстве атомного "Толстяка" и принципе его работы, благодаря чему советские специалисты были освобождены от необходимости тратить время на эксперименты. Он же сообщил об успешном испытании первой американской атомной бомбы.

Предсмертные признания

Фото © ТАСС / Владимир Медведев

Вскоре после выхода статьи СССР рухнул, границы окончательно открылись — и журналисты и историки устремились в Россию в надежде выяснить хоть что-то об атомном суперагенте. Поначалу сама возможность того, что спецслужбы могли проморгать столь значительную фигуру в Лос-Аламосе, была воспринята скептически. Однако после нескольких интервью мнение изменилось.

В 1992 году, за год до смерти, информацию о существовании Персея подтвердил Анатолий Яцков. В 1940-е годы он под именем Анатолия Яковлева занимал должность советского вице-консула в США. В действительности это было лишь прикрытие, Яцков координировал связь с советскими агентами в Манхэттенском проекте. По его словам, Персей был ключевой фигурой советской разведки, вся информация по атомной программе США, которой располагали в СССР, была получена от него и от Фукса. Яцков также подтвердил, что Персей не был разоблачён и до сих пор жив.

Анатолий Яцков. Фото © Wikipedia

Следующее подтверждение пришло в том же году от Леонтины Коэн, она же Хелен Крогер. Она и её супруг Моррис осуществляли связь между советской разведкой и агентами внутри Манхэттенского проекта. За несколько месяцев до смерти Коэн подтвердила, что в 1940-е годы вывезла в Нью-Йорк сверхсекретные документы, которые ей передал некий молодой человек, задействованный в Манхэттенском проекте. Его имя она не назвала, но намекнула, что это был не Фукс. Это стало ещё одним свидетельством существования Персея.

Наконец, в 1995 году, незадолго до смерти, заговорил и Моррис Коэн, живший в России. Он также подтвердил существование Персея, заявив, что тот играл очень важную роль и был настолько законспирирован, что во всём мире не больше трёх человек (включая самого Коэна) знают его настоящее имя.

Сверхсекретное подтверждение

Фото © Getty Images / U.S. News & World Report Collection / Thomas O'Halloran / PhotoQue

В том же 1995 году грянула новая сенсация: США рассекретили существование программы "Венона" и опубликовали все имевшиеся по ней документы. Эта программа перехвата советских шифровок и телеграмм действовала с 1943 года и полвека оставалась абсолютно секретной. За всё время удалось перехватить несколько десятков тысяч советских донесений, но расшифровать смогли не более трёх тысяч.

В шифровках 1940-х годов несколько раз упоминался некий PERS. Разумеется, его сразу же отождествили с Персеем. Казалось бы, существование агента можно было считать доказанным. Но что насчёт его реальной личности? Её так и не удалось установить однозначно. Советские источники, хотя и признавали существование агента, лишнего не раскрывали, чтобы не разоблачить его. Приметы Персея были очень расплывчаты: коренной американец, симпатизировал левым идеям, поэтому вознаграждения за информацию не принимал; родители по состоянию на начало 1940-х жили в Нью-Йорке; возможно, принимал участие в Испанской гражданской войне на стороне республиканцев, в 1991 году был жив. Однако среди всех известных участников Манхэттенского проекта не было ни одного человека, кто полностью подходил бы под описание. Тем не менее нашлось несколько вероятных кандидатов.

Борец за мир

В конце 1990-х американский учёный и общественный активист Джереми Стоун в своей книге раскрыл личность Персея. По его мнению, под псевдонимом скрывался знаменитый астрофизик Филип Моррисон. Он с детства симпатизировал коммунистическим идеям, а воочию убедившись в разрушительной мощи атомного оружия, к созданию которого сам приложил руку, стал активистом движения за ядерное разоружение.

Филип Моррисон. Фото © Wikipedia / NASA

Однако доказательства Стоуна были откровенно сумбурны. Например, он утверждал, что в личной беседе с Моррисоном невзначай обмолвился о Персее и увидел, что у собеседника "задрожали ноги". Моррисон был в ярости и пригрозил судом за клевету, заодно напомнив, что в детстве он перенёс полиомиелит и с тех пор с трудом передвигается при помощи трости, а дрожь в ногах — постоянный спутник его жизни. Вдобавок родители Моррисона жили совершенно в другом штате, а не в Нью-Йорке.

Коллеги Моррисона также решительно поддержали его, и в итоге Стоун вынужден был принести учёному официальные извинения и опровергнуть свои заявления как необоснованные.

Ложный след

Фото © ТАСС / Евгений Загуляев

После рассекречивания архивов "Веноны" удалось установить, что в Манхэттенском проекте у СССР имелся ещё один ранее неразоблачённый агент — Оскар Себорер. Некоторые журналисты поспешили отождествить его с Персеем, но в дальнейшем стало ясно, что это ложный след. Он действительно работал на СССР, но не дотягивал по масштабу до Персея. Он был лишь военным инженером, в чьи функции входило измерение сейсмологических эффектов атомного взрыва. В этом качестве он присутствовал на испытаниях "Тринити". Кроме того, в советских шифровках он имел кодовое имя Находка. Наконец, родители Себорера ещё в конце 1930-х перебрались в Палестину.

Юный вундеркинд

Теодор Холл. Фото © Wikipedia

Физик-вундеркинд Теодор Холл считается самым вероятным кандидатом. Именно он имеет наибольшее число совпадений с Персеем. Во-первых, его родители в начале 40-х жили в Нью-Йорке, а по воспоминаниям Коэна, их первая встреча произошла именно в этом городе, куда он приехал навестить болевших родственников. Во-вторых, супруги Коэн упоминали Персея как молодого человека. В то время как большая часть учёных были людьми зрелого возраста, Холл в 18 лет окончил Гарвард, а в 19 был привлечён к Манхэттенскому проекту, став самым юным его участником. В-третьих, переданная Персеем информация практически полностью совпадает со сферой деятельности Холла. В-четвёртых, он симпатизировал левым идеям.

Не совпало только два факта из биографии: война в Испании и кодовое имя. Холл упоминался в советских шифровках как Млад. Но этому есть простое объяснение. Советские источники не желали раскрывать его личность, поэтому сознательно добавили в биографию Персея дезинформацию, чтобы пустить всех по ложному следу. Ведь по состоянию на 1991 год он всё ещё не был раскрыт.

Лишь в 1995 году, после публикации архивов "Веноны", агент Млад был идентифицирован. Сам Холл на тот момент был жив и косвенно подтвердил, что это был он. А после смерти учёного в 1999 году его вдова опубликовала книгу, в которой де-факто признала его сотрудничество с советской разведкой.

В настоящее время значительная часть исследователей считает, что Персей — это вымышленная личность, созданная для прикрытия Млада, он же Теодор Холл. Именно он был той самой ключевой фигурой, передавшей советской разведке львиную долю американских атомных секретов. Впрочем, на 100% утверждать нельзя, поэтому есть версии, что Персей всё же существовал. И если Холла смогли раскрыть только через полвека, то личность Персея, возможно, останется загадкой навсегда.

Авторы Евгений Антонюк