23-летняя официантка покончила с собой на курорте после того, как спланировала скорый день рождения

23-летней Даниэлль Финли Брукс завидовали многие, ведь девушка обладала красивой внешностью и была по натуре весёлой и добродушной. Даниэлль родилась в графстве Чешир, Великобритания, где даже снялась в ситкоме "Гражданин Хан", который выходил на "Би-би-си". Но больше всего девушке нравилось ездить на заработки в Испанию, где она работала официанткой в курортных барах и караоке.

Фото © Facebook / Danielle Finlay Brookes

Даниэлль всегда была жизнерадостной и компанейской, несмотря на многолетнюю борьбу с депрессией и тревожностью. Однажды её даже госпитализировали после передозировки, но тот случай встряхнул и саму девушку, и её семью, поэтому Даниэлль обратилась к специалистам. Она пошла на поправку, и родные с близкими выдохнули, но, как оказалось, слишком рано, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Danielle Finlay Brookes

Девушку обнаружили в её комнате, которую она снимала неподалёку от места работы. Она покончила с собой, оставив записку с объяснением. Полиция всё досконально проверила, но ничего подозрительного не обнаружила. Решение официантки стало спонтанным, потому что до этого она строила грандиозные планы — организовала с мамой день в спа, чтобы отпраздновать своё 24-летие. Но алкоголь в крови и депрессия толкнули её на ужасный поступок.

Фото © Facebook / Danielle Finlay Brookes

У Даниэлль была диагностирована тревожность, которая сопровождалась подавленностью. Но в последнее время она выглядела довольной и счастливой. Она никак не намекала на проблемы и даже строила планы. В тот вечер она даже прислала фото с их дружеских посиделок, но потом они, кажется, немного поругались Мама Даниэлль

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